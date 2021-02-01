Больницы России перешли на электронный формат документации с 1 февраля

Москва, 1 февраля. Теперь пациенты российских больниц смогут пользоваться электронными картами, а медики вести документацию в таком формате без обязательного дубликата на бумаге.

Данное нововведение позволит сотрудникам российских медучреждений сэкономить время на заполнении необходимых бумаг и посвятить его работе с посетителями.

«Положения приказа направлены на то, чтобы упростить доступ гражданам к их медицинской документации, а также в целом способствовать повышению качества и прозрачности оказываемых медицинских услуг», — отметила собеседник агентства.

Версии документов, хранящиеся на электронных устройствах, имеют такую же юридическую ценность, что и бумажные традиционные копии. Пациенты аналогично могут запросить их при необходимости.

Традиционно с начала нового месяца россиян ждут изменения, не станет исключением и февраль 2021 года. С 1 февраля в России, как сообщает ФАН, проиндексируют социальные выплаты, в очередной раз изменятся правила дорожного движения, наступает дедлайн для желающих сдавать в 2021 году Единый государственный экзамен (ЕГЭ).