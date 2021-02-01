Российские космонавты МКС переходят на американский рацион

Москва, 1 февраля. Россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, находящиеся на борту МКС, с 1 февраля могут перейти на другое питание.

Российский Центр управления полетами заявил экипажу о переходе на американский рацион. Об этом сообщает ТАСС.

«Я бы хотел обратить внимание на радиограмму 8017 по использованию американских рационов питания. С завтрашнего дня вы можете их использовать», – отметил специалист Центра.

Согласно сообщениям СМИ, астронавты США передали российской стороне часть провизии, так как запуск грузового «Прогресса» был перенесен. Руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев отметил, что космонавты не испытывают проблемы с питанием.

Недавно астронавт объяснил, почему на борту МКС раны заживают быстрее, чем на Земле. Сергей Кудь-Сверчков видит причину в незначительном числе бактерий в космосе, а также регулярное очищение и осушение воздуха.