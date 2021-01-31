При выборе видеоняни стоит обратить внимание на некоторые детали, которые сделают работу с устройством удобной и полезноой. Мы выделили пять самых важных моментов:

Монитор — сейчас на рынке представлено огромное количество видеонянь с самыми разными мониторами. Цветные, черно-белые, большие и маленькие — все зависит от цены. Однако большая диагональ монитора позволяет точно рассмотреть, что происходит в комнате ребенка. Однако не всегда большой экран удобен в использовании. В продаже имеются варианты с различным разрешением и оснащением рабочих панелей;

Камера — первым делом нужно смотреть на разрешение камеры. Чем оно выше, тем лучше и четче будет изображение. Не пренебрегайте и показателями чувствительности, ведь высокая чувствительность камеры позволяет передавать изображение без помех. Если устройств оснащено инфракрасной подсветкой, то наблюдать за ребенком можно будет и ночью. Яркость на таких устройствах может увеличиваться и уменьшаться вручную или же автоматически. Также советуем остановить свой выбор на цветной камере, поскольку это не только очень удобно, но и обязательно будет полезно

Передача сигнала — если вы в этом не разбираетесь, попросите консультанта в магазине подобрать видеоняню с высокой мощностью передатчика. Чем она выше, тем дальше будет передаваться сигнал. Особо актуально это для тех, кто покупает видеоняню в званый дом;

Даттчики — чем их больше, тем чувствительнее видеоняня. Особое внимание обратите на качество и количество датчиков звука. Они активируются в том случае, если в комнате у ребенка появляется какой-либо шум. Также будут полезноы датчики движения и температуры;

Разъемы — если на родительском блоке будут присутствовать разъемы для колонок, наушников или для подключения телевизора, использование видеоняни станет еще удобней.

Стоит отметить, что в некоторых моделях есть довольно интересные функции. К примеру, некоторые видеоняни запускают воспроизведение колыбельной, если ребенок начинает плакать, или же включают будильник для родителей, чтобы они не забыли проведать ребенка.

Рейтинг видеонянь

Отличный бюджетный вариант, который оснащен необходимыми «примочками», упрощающими уход за малышом. Воспроизведение колыбельной, двусторонняя связь, качественное изображение и функция ночного видения. Устройство совместимо с системами iOS и Android.

Видеоняня Motorola MBP481

Гаджет от именитого бренда, который отлично зарекомендовал себя на рынке техники. Цифровой зум, цветной экран, ночное видение и измерение температуры — отличный вариант за свою небольшую стоимость.

Видеоняня Luvion Platinum 3

Еще один сравнительно недорогой вариант, который обладает массой полезноых функций. Эта видеоняня предупредит вас о разряде батареи или ухудшении качества связи. А компактный цветной экран позволит без проблем наблюдать за ребенком.

Видеоняня Hello Baby HB32

У этой модели имеется цифровое увеличение, термометр, функция ночного видеонаблюдения и воспроизведение колыбельных. Стоит отметить, что устройство способно работать в радиусе 40 метров.

Видеоняня Samsung SEW-3057WP

Дорогая видеоняня, которая станет незаменимой помощницей. В устройстве масса полезноых функций, среди которых есть датчик влажности, подвижная камера, таймер, цветной экран и браслет, на который передается вся информация с основного планшета.