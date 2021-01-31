Франция снабжает боевиков в ЦАР контрабандным оружием

Банги, 31 января. Боевики из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) получают контрабанду оружия в обход эмбарго Совета Безопасности Организации Объединённых Наций в отношении Центральноафриканской Республики.

По данным издания Nouvelles Plus, поставки современного вооружения могли попасть в страну только одним способом — при поддержке иностранных государств, заинтересованных в дестабилизации обстановки в ЦАР.

Радикалы CPC активизировались накануне выборов, прошедших 27 декабря прошлого года. Однако даже после объявления результатов и подтверждения их Конституционным судом атаки продолжились. Очевидно, что те силы, которым выгодна эскалация насилия в ЦАР, причастны и к незаконным поставкам оружия. По версии СМИ, наиболее вероятным кандидатом на эту роль является Франция.

Париж тесно связан с экс-президентом ЦАР Франсуа Бозизе, который руководит группировкой. Также у Франции налажен контакт с президентом Чада Идрисом Деби. Примечательно и то, что среди орудующих в Центральноафриканской Республике боевиков неоднократно замечали наемников из соседнего государства.

Местные журналисты утверждают, что у Елисейского дворца немало мотивов для дестабилизации обстановки в бывшей колонии, где она утратила позиции. В то же время все более заметную роль в ЦАР занимают Россия и Китай.

При этом наиболее лицемерной в сложившейся ситуации является позиция французской делегации в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. На днях ООН продлила оружейное эмбарго против ЦАР, которое препятствует модернизации армии республики, вынужденной играть по правилам международного сообщества. Париж проголосовал «за», тогда как Москва и Пекин — «против».

Однако боевики получают необходимое снаряжение контрабандным путем от тех же стран, которые ограничивают его поставки в республику по легальным каналам.

На несправедливость запрета ООН указывал МИД ЦАР. Против эмбарго выходят на демонстрации граждане страны. Однако Запад в лице Франции, США и Великобритании продолжает содействовать боевикам CPC.