Группа учителей погибла в ДТП с автобусом на Кубе

Гавана, 31 января. Десять человек погибли и еще несколько были тяжело ранены в результате аварии с автобусом на Кубе. Об этом инциденте сообщила Национальная комиссия по дорожной безопасности (CNSV).

Дорожно-транспортное происшествие произошло рано утром на 42 километре Национальной автострады Кубы, в муниципалитете Гуинес провинции Маябеке. Девять человек погибли на месте, еще один скончался в больнице. 25 человек получили ранения различной тяжести, трое в критическом состоянии. По данным полиции, автобус компании Ómnibus Nacionales сошел с трассы и упал с моста. Раненые сейчас находятся в больницах в Гаване и Маябеке.

Con profundo pesar los artemiseños lamentamos el accidente de tránsito ocurrido esta mañana en la hermana provincia de #Mayabeque. A los familiares de los fallecidos, el consuelo. #Cuba toda siente esta pérdida de valiosas vidas humanas. pic.twitter.com/ztkkqRCCGq — Gladys Martínez Verdecia (@GladysArtemisa) January 30, 2021

Преподаватели различных учебных заведений возвращались на автобусе из Гаваны в свои провинции, так как очные занятия в столице были приостановлены по причине пандемии коронавируса.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель выразил соболезнования на своей странице в Twitter.

«Хочу выразить глубокие соболезнования в связи с тем, что столько ценных жизней было потеряно, а также многие были ранены в результате автобусной аварии в Маябеке», — написал президент в Twitter.

Lamentamos pérdidas de valiosas vidas humanas y heridos en accidente de un ómnibus en Mayabeque. Nuestras condolencias a familiares y amigos. https://t.co/oiPyE5yI8s Via @Granma_Digital — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 30, 2021

CNSV и Министерство внутренних дел Кубы начали расследование, чтобы выяснить причины происшествия.

За минувшие сутки впервые с начала эпидемии на Кубе было зафиксировано больше тысячи случаев заболевания новым коронавирусом. Согласно официальным данным, почти весь 2020 год ситуация с COVID-19 на Кубе была относительно спокойной. С середины декабря ежедневно регистрируемое количество случаев резко пошло в рост. Всего на Острове свободы зарегистрировано 25,6 тыс. заболевших и 213 смертей. Наибольшее количество заражений регистрируется в столице страны Гаване.