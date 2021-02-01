Топ-5 неженатых перспективных мужчин российского шоу-бизнеса

Недавно ФАН ко Дню всех влюбленных собирал топ незамужних красавиц российского шоу-бизнеса. Сегодня мы решили рассказать о самых перспективных холостяках. У мужчин загруженные гастрольные графики и уйма фанаток, поэтому времени для долгосрочных отношений у них нет.

Наш список открывает 24-летний азербайджанский певец Jony. В 2019 году известность ему принесла песня «Пустой стакан»; когда певец понял, что его слушают, он стал активнее записывать треки. В Instagram у Jony около трех миллионов подписчиков, и ни на одном из фото нет его возлюбленной. Это оставляет надежду для армии поклонниц молодого красавца.

Макс Барских — 30-летний украинский певец — взорвал все российские чарты. Его песни подпевают все, а тексты песен разбирают на цитаты. Артист не раз в интервью признавался, что из-за плотного рабочего графика у него нет времени завести семью. СМИ часто приписывают ему различные романы, например, несколько лет назад ходили слухи о романе со Светланой Лободой, которые, к слову, она опровергла.

Главный холостяк страны — 37-летний Тимур Юнусов (Тимати) недавно развелся с моделью Анастасией Решетовой. Покинув лейбл Black Star, сразу записал несколько музыкальных треков, которые моментально возглавили топ-чарты. Сейчас он участвует в одном из самых романтических проектов «Холостяк». Десять незамужних женщин будут бороться за сердце одного из самых богатых мужчин российского шоу-бизнеса. От предыдущих браков у него есть двое детей — шестилетняя дочь Алиса от первого брака и годовалый Ратмир — от второго.

Российский певец, танцор, музыкальный продюсер, телеведущий Митя Фомин ни разу не был в браке и в возрасте 47-ми лет не имеет детей. Из-за мимолетных редких романов вокруг личности артиста развились слухи о его сексуальной ориентации. Фомин в свою очередь все отрицает, в интервью он признался, что ему не удается совмещать личную жизнь и работу.

39-летний резидент «Comedy Club» Гарик Харламов развелся в прошлом году с актрисой Кристиной Асмус. Он имеет хороших заработок, сумма которого засветилась на строчках в рейтинге Forbes. Гарик продюсирует множество проектов, выступает лично, а также посещает различные шоу, на которых демонстрирует свой острый юмор и неповторимую харизму. В одном из интервью он рассказал, что хочет связать свою жизнь с простой и безызвестной девушкой.