Киев, 31 января. Ведущей Мирославе Бобровской показалось странным, что Украину обсуждают без участия самой страны. Журналистка задалась таким вопросом на фоне недавних переговоров России и США.

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден обсудили ситуацию на Донбассе в ходе телефонной беседы. Украинская ведущая возмутилась, что ее страну уже «никто не спрашивает». Байден не сказал президенту Незалежной Владимиру Зеленскому о наращивании американской помощи, которую обсуждают некоторые СМИ, пожаловалась она.

«Какие есть основания считать, что вообще кто-то захочет помогать Украине?» — задалась вопросом Бобровская в программе «А как на самом деле?«.

Журналистка указала, что Зеленский обещал, что США и Великобритания помогут с вакциной против коронавируса. Однако потом обратился к Германии. Минздрав Украины позднее сообщил, что страна получит вакцину компании Pfizer в феврале.