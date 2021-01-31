Губит все, к чему прикасается: американцы обвинили Байдена в убийстве женского спорта

Америка негодует от действий демократов, просит новоиспеченного президента Джо Байдена покинуть пост и передать страну в ответственные руки республиканцев. Профессиональный женский спорт в США на грани исчезновения. Теперь на международных турнирах наравне с девушками всего мира от Соединенных Штатов будут соревноваться трансгендеры. Внешность от женщины, физическая сила и выносливость от мужчины — изворотливая коварность якобы спортивной державы не знает границ. Сначала «акт Родченкова», теперь вытеснение представительниц прекрасного пола со спортивной арены. Честный спорт? Нет, новая Америка администрации Джо Байдена, за которую стыдно даже самым толерантным американцам.

Известному спортивному обозревателю New York Post Филу Мушнику также не по нраву такая вседозволенность. По его мнению, политкорректность Байдена в отношении пола и сексуальной ориентации может положить конец женскому спорту в том виде, в котором он существовал всегда — вместо женщин соревноваться будут фактически мужчины.

Мушник назвал заявление Байдена в первый день президентства нелепым. Демократ сказал, что он безоговорочно поддерживает ЛГБТ по всем направлениям, от военной сферы до легкой атлетики. Президент прямо подчеркнул, что трансгендерные спортсмены, идентифицирующие себя как женщины, могут «иметь явные преимущества в силе и скорости во время соревнований». Байден прямо-таки признал, что обычным девушкам теперь в большом спорте ловить нечего. Ранее сторонники трансгендеров утверждали обратное — как только в силу вступают гормональные терапии, мужское генетическое преимущество испаряется.

В 2019 году медицинский физик и трансгендерная легкоатлетка Джоанна Харпер говорила о том, что в данном конкретном случае гендерная идентичность не имеет значения.

«Трансгендеры должны иметь право соревноваться. Такие девушки тоже должны иметь право добиваться успехов», — сказала она.

Коннектикут — один из штатов, где трансгендерным спортсменам разрешено принимать участие в спортивных турнирах без ограничений. Во многих регионах страны существуют строгие ограничения в отношении трансгендерных конкурентов, но Байден, похоже, стремится этот «недочет» как можно быстрее исправить.

«Рассмотрим вариант, где внучка Байдена будет принимать участие в чемпионате средней школы по легкой атлетике. К примеру, она тренировалась годами, чтобы победить, но выходит на старт и видит перед собой высокого и мускулистого соперника, идентифицирующего себя в качестве женщины. Что тогда? Это проходит тест Байдена, его чувство честной игры? Это решение разумно и правильно?», — задается вопросами журналист.

В США слова спортивного обозревателя вызвали бурную реакцию со стороны общественности. Пользователи интернет-ресурса Fox News отмечают глупость такой политики и полное отсутствие морали.

«Чувак принимает душ с моей дочерью из 7-го класса после урока физкультуры. Перестань ныть. Это новая Америка», — написал один из пользователей.

«Мораль в том, чтобы позволить мужчинам притворяться женщинами, полностью отсутствует», — продолжил другой.

«Важнее всего, что левые думают о себе и о своем движении. О женщинах и о женском спорте они совсем не думают».

«Либерализм губит все, к чему прикасается».

Американцы уверены, даже после превращения в женщину мужчина физически останется мужчиной.

«Это факт, мужчины, которые становятся женщинами, имеют физическое преимущество даже после завершения перехода. Матери с дочками, голосовавшие за Байдена, пора вам сходить к нему и признаться, что это будет иметь серьезные последствия для ваших детей».

«Мои дочери — спортсменки высокого уровня. На протяжении нескольких лет они уделяли все свое время спорту, добивались результатов слезами, потом и кровью. Они обе хотят получить стипендию для обучения в колледже. Для них несправедливо соревноваться со спортсменами, обладающими физиологическим преимуществом в отношении плотности костей, мышечной силы и выносливости. Это то же самое, как если б взрослый, сильный мужчина соперничал бы с 7-летним ребенком».

Некоторые уверяют, что безграничные возможности трансгендерных спортсменов не будут вечными.

«Так будет продолжаться до тех пор, пока дочь какого-нибудь законодателя или юриста не проиграет трансгендеру. Потом все изменится».

Кто-то из читателей даже предположил, что такими решениями Байден поможет вернуть республиканцам Белый дом.

«Еще один прекрасный и яркий пример очередной либеральной политики, приводящей к непредвиденным последствиям. Блестящий ход, Джо! Этот шаг, несомненно, поможет республиканцам вернуть себе палату, Сенат и Белый дом, поскольку он затрагивает женщин всех политических взглядов. Спасибо, Джо!», — язвительно отзываются американцы.

Из этого можно сделать вывод, что американцы явно недовольны действиями Байдена и его администрацией, но заинтересованы в адекватной власти, которая будет иметь хоть немного нравственности.

Ранее в интервью ФАН депутат Госдумы Виталий Милонов выразил мнение о том, что международные спортивные организации, находящиеся под влиянием США, будут деградировать все больше и больше. Он отметил, что в ближайшем будущем Штаты будут использовать гендерные нововведения и заставят Россию соревноваться с «мужиками, переодетыми в женщин».