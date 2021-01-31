Экономист предрек Украине возврат в средневековье из-за роста тарифов ЖКУ

Москва, 31 января. Украина стремительно превращается в средневековье с торчащими из форточек трубами, заявил доцент факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев.

По данным Государственной службы статистики Украины, задолженность населения за коммунальные услуги превысила 70 млрд гривен, что стало абсолютным рекордом с момента введения национальной валюты в 1996 году. За газ украинцы задолжали около 31,5 млрд гривен, за тепло и горячую воду — 24,1 млрд, и еще 6,1 млрд — за электроэнергию. Сложившуюся ситуацию можно назвать коллапсом, поскольку реформы полностью игнорируют реальное состояние экономики страны и уровень жизни населения, рассказал ФБА "Экономика сегодня" Суздальцев.

"Украинское руководство, чтобы еще больше усугубить ситуацию, хочет отключить страну от энергосистем России и Белоруссии, перейдя на западные энергоносители. Это означает, что цены на услуги ЖКХ вырастут еще больше. У обнищавших украинцев нет европейских зарплат, поэтому с очередным ростом цен они просто не справятся", — пояснил экономист.

Неподъемные тарифы на коммунальные услуги уже спровоцировали волну протестов в украинских городах. Недовольные повышением цен на газ, тепло и электричество украинцы перекрывают трассы и даже блокируют административные здания. Оппозиция, в свою очередь, пугает власть "тарифным майданом".

При этом украинские власти сохраняют антироссийскую риторику, пытаясь доказать независимость от Москвы. Однако закупка российского газа в Словакии и Польше не означает независимость, указал Суздальцев. По его словам, надежды Украины на Запад себя не оправдают, и уже совсем скоро страна столкнется с новыми бедами, так как Киев занят политикой против Москвы, а не повышением уровня жизни населения и восстановлением экономики.

Политолог Андрей Головачев ранее назвал шесть причин, почему Украина не войдет в состав Евросоюза. Как считает эксперт, главной причиной является непонимание Киевом реальных масштабов экономических проблем.