Большинство протестующих в столице оказались приезжими

Москва, 31 января. Большую часть участников несанкционированного митинга 31 января составляют иногородние жители, уверен журналист Роман Голованов.

На этот факт указывают видеозаписи с места событий, пояснил он. На кадрах видно, что многие протестующие не знают, в каком направлении необходимо идти, а также не ориентируются по городу. Людей направляют координаторы в синих куртках. Слова Романа Голованова приводит издание Nation News.

«Это те самые иногородние, которые раньше не попадали в поле зрения столичных систем безопасности и мониторинга. Вот так ФБК раздувает массовость протеста», — рассказал журналист.

Ранее сообщалось о завершении воскресной несанкционированной акции в поддержку блогера Алексея Навального. На Комсомольской площади перестали наблюдать скопления людей.