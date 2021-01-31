«Биология войны»: главные создатели и борцы с коронавирусом. Часть 2

В первой части расследования про «главного медицинского советника» в США, а по совместительству и главного врача-иммунолога Энтони Фаучи, мы остановились на введении моратория на работу по «укреплению» SARS-вирусов Правительством США. Мораторий был наложен, по официальным данным, «после нескольких инцидентов» с ошибками по хранению и распределению смертельных штаммов различных заболеваний. По другой версии — после доклада ученых из Форт-Детрик Правительству Штатов (с последующей публикацией результатов в журнале Nature) об успешном выведении новой формы коронавируса, которая по факту имела пандемический потенциал.

Эксперименты в сфере разработки emerging viruses (потенциально опасных вирусов) и gain of function (вирусов с приобретенными функциями) тогда были официально прекращены на территории Соединенных Штатов.

Однако то, что в США делать нельзя, можно делать на территории других государств. И вот здесь уже появляется биологическая лаборатория в китайской провинции Ухань. В 2014 году, видимо, сразу после моратория в США Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний под руководством Энтони Фаучи, по некоторым данным, чуть ли не с непосредственного согласия Барака Обамы инициирует для Уханьского института вирусологии и ряда других центров пятилетнюю программу по увеличению «функциональности» коронавирусов у летучих мышей. Всего на нее было выделено 3,7 миллиона долларов. Закончилась она в 2019 году, чтобы снова возобновиться. И снова с суммой в 3,7 миллиона долларов США. То есть на конкретные исследования коронавирусов летучих мышей, по методу химеризации этих вирусов методом скрещивания с SARS, со стороны США было выделено 7,4 миллиона долларов.

Важный момент здесь в том, что «антивирусный мораторий» в США был снят в 2017 году, поскольку работы с вирусами по методу химеризации и выявление потенциальной опасности — это уж очень прибыльное дело.

Несмотря на мораторий, работа в Уханьском институте активно продолжалась все эти годы. В программе с американской стороны, помимо института Фаучи, принимали участие неправительственная организация EcoHealth Alliance и ее бессменный глава Питер Дасзак. Он также многие годы занимался вирусами летучих мышей, в частности коронавирусными культурами.

Когда в апреле 2019 года Национальный институт здравоохранения США потребовал прекратить финансирование Уханьской лаборатории, а также устроить там всестороннее расследование, сопротивлялись такому вторжению со стороны Штатов не только китайские власти, но и Дасзак. Как указывает в своем расследовании американский журналист Николсон Бейкер, Дасзак мгновенно инициировал публикацию научной статьи-манифеста в журнале The Lancet за подписью 27 ученых, в которой версия об искусственном происхождении нынешнего коронавируса называлась теорией заговора. Также он приложил массу иных «кулуарных» усилий, чтобы версия с Уханьским институтом серьезными государственными и международными медицинскими структурами попросту не рассматривалась.

В итоге все эти инициативы с проверками сошли на нет. Да и Национальный институт здравоохранения внезапно сменил гнев на милость и финансирует теперь участие EcoHealth Alliance в международной программе по поиску редких вирусов летучих мышей в ряде азиатских регионов.

Больше того, Дасзак вошел в комиссию ВОЗ, которая расследует причины и ход пандемии. Многие отметили, что такое назначение Дасзака похоже на типичный конфликт интересов. И это в данном случае максимально мягкая формулировка.

Также есть и официальная версия, озвученная ведущим специалистом по коронавирусам у летучих мышей Уханьского института вирусологии Ши Чженли. Ученая утверждает, что во время исследований с 2011 по 2015 годы она нашла «несколько смертельно опасных для человека коронавирусов» у летучих мышей из провинции Юньнань. Допустим, что лабораторных утечек в Китае не было, а отсутствие международного и публичного расследования деятельности китайского Института вирусологии — это политическая позиция КНР по поводу своего реального суверенитета.

Есть еще одна цепочка странностей, в которой фигурируют Энтони Фаучи и ряд обозначенных выше американских структур. Здесь стоит вернуться в 2017 год, когда доктор Фаучи на выступлении в Джорджтаунском университете заявил:

«Будет вызов следующей президентской администрации в смысле хронических и инфекционных заболеваний, но также будет внезапная вспышка мировой пандемии».

А в феврале 2020 года сенатор-республиканец Ричард Берр, возглавлявший комитет по разведке, внезапно скинул свои акции примерно на 1,5 миллиона долларов. Есть подозрение, что в самом начале пандемии Берру сообщил доктору Фаучи, что «коронавирус обрушит Уолл-Стрит». Многие задаются вполне резонным вопросом: откуда у доктора такой талант к прогнозированию, что в 2017-м он предсказывает внезапную пандемию, а в начале 2020-го — уже и финансовые последствия этой самой пандемии для мирового и американского финансовых рынков?

Может быть, потому что в Форт-Детрик исследования по методике emerging viruses продолжились как только был снят мораторий? А версия о том, что исследовались именно штаммы SARS, имеет все основания. Дело в том, что еще в августе 2019 года по распоряжению инспекторов Центра по контролю и профилактике заболеваний закрываются лаборатории все в том же Форт-Детрик. В том самом, где работал «почтовый террорист» Брюс Айвинс, который рассылал по почте штамм сибирской язвы в 2001 году. В том самом, где в 2014-м велись исследования по химеризации вирусов SARS с белковой оболочкой коронавируса летучей мыши.

Официальная причина закрытия — проблемы с безопасностью и нарушение регламента удаления биологически опасных материалов. И тут же в западных штатах США, например в Мичигане и Нью-Йорке, появляется «болезнь вейперов», которая была охарактеризована следующими симптомами:

«<...> затрудненное дыхание, кашель и боли в груди, причем симптомы с каждым днем ухудшались. У некоторых болезнь сопровождалась повышенной температурой, тошнотой, рвотой или болью в животе».

Тогда в США основную причину нашли в электронных сигаретах и ароматизированных смесях. При этом уже в середине сентября больных зафиксировали в 14 штатах. К началу октября заболевших насчитывалось уже 1299, погибло 26 человек. Но затем информация про эту новую болезнь перестала поступать.

И эти факты также дали основания говорить о том, что болезнь пошла по миру совсем не из города Ухань. Хотя он и мог стать очагом заболевания, поскольку в конце октября 2019 года в этой китайской провинции проходили Всемирные военные игры, куда приезжала и команда из США.

Понятно, что сейчас вокруг коронавируса, его появления и распространения возникает огромное количество самых разных теорий. В том числе и «теорий заговора». Особенно в контексте того, как мировые политические элиты пытаются решать глобальные экономические и политические проблемы в ситуации коронавирусного кризиса. Дело доходит даже до прямых обвинений мировых правительств в сознательном использовании биологического оружия против мирного населения.

Но если все же несколько отойти от дискурса романов Тома Клэнси и предположить, что речь идет о банальной ошибке ученых и утечке опасных материалов? Тем более и про лабораторию в Ухане, которая работала с самыми опасными вирусами, и про лаборатории Форт-Детрик имеются сведения, что там ослаблены меры защиты. О том, что при третьем-четвертом (самых высоких) уровнях биологической опасности система безопасности этих учреждений несколько не дотягивала. В том же Форт-Детрик уже была организована вполне сознательная утечка штамма сибирской язвы в 2001 году, которая вылилась в акт биотерроризма. Но почему не предположить тогда трагическую случайность в силу халатности или банальной усталости сотрудников американской или китайской лабораторий?

А все остальное, в том числе и нежелание отвечать на вопросы со стороны Энтони Фаучи (а неприятные вопросы по поводу финансирования Уханьской лаборатории господину Фаучи задают все чаще) и Питера Дасзака, — все это попытки прикрыть пресловутую халатность вкупе с неумеренным энтузиазмом в исследованиях по «укреплению и химеризации вирусов»?

Дело ведь здесь действительно в огромных деньгах, которые продолжают выделяться на исследования emerging viruses. И это десятки и сотни миллионов, если уже не миллиарды долларов.

И окончание данной истории с подробностями про связь США и Уханьской лаборатории при проведении весьма сомнительных экспериментов последует в заключительной части этого расследования.