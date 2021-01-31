СМИ Чада назвали имя потенциального вице-президента страны

Нджамена, 31 января. Панафриканское информационное агентство сообщает, что пост вице-президента Чада может занять член правящей партии «Патриотическое движение спасения» (MPS) Ибрагим Хамед Куламала.

Выборы в Республике Чад намечены на 11 апреля. Основным претендентом на высшую должность является действующий глава государства Идрис Деби, готовый баллотироваться на шестой срок подряд.

Имя предполагаемого вице-президента до недавнего времени оставалось неизвестным. Однако, учитывая авторитарные наклонности Деби, местные журналисты предполагают, что кандидат не должен обладать яркой политической харизмой, чтобы не создавать конкуренцию чадскому диктатору.

С этой точки зрения Ибрагим Хамед Куламала подходит как нельзя лучше. По крайней мере, именно его имя фигурирует в чадской прессе. Помимо членства в MPS он работал в различных министерствах и ведомствах, но не достигал ведущих постов. Потенциальный вице-президент занимался социально-экономическими проблемами, и его опыт определенно пригодится Идрису Деби.

Народ республики выступает против затянувшегося правления действующего главы государства. Готовятся протестные акции, растет социальная напряженность. В таких условиях чадскому диктатору необходим человек, способный взвалить на себя работу с населением. Возможно, именно поэтому выбор пал на непримечательную кандидатуру Ибрагима Хамеда Куламала.