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Африка

СМИ Чада назвали имя потенциального вице-президента страны

СМИ Чада назвали имя потенциального вице-президента страны

Нджамена, 31 января. Панафриканское информационное агентство сообщает, что пост вице-президента Чада может занять член правящей партии «Патриотическое движение спасения» (MPS) Ибрагим Хамед Куламала.

Выборы в Республике Чад намечены на 11 апреля. Основным претендентом на высшую должность является действующий глава государства Идрис Деби, готовый баллотироваться на шестой срок подряд.

Имя предполагаемого вице-президента до недавнего времени оставалось неизвестным. Однако, учитывая авторитарные наклонности Деби, местные журналисты предполагают, что кандидат не должен обладать яркой политической харизмой, чтобы не создавать конкуренцию чадскому диктатору.

СМИ Чада назвали имя потенциального вице-президента страны

С этой точки зрения Ибрагим Хамед Куламала подходит как нельзя лучше. По крайней мере, именно его имя фигурирует в чадской прессе. Помимо членства в MPS он работал в различных министерствах и ведомствах, но не достигал ведущих постов. Потенциальный вице-президент занимался социально-экономическими проблемами, и его опыт определенно пригодится Идрису Деби.

Народ республики выступает против затянувшегося правления действующего главы государства. Готовятся протестные акции, растет социальная напряженность. В таких условиях чадскому диктатору необходим человек, способный взвалить на себя работу с населением. Возможно, именно поэтому выбор пал на непримечательную кандидатуру Ибрагима Хамеда Куламала.

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