Южный Судан заявил, что строительство эфиопской плотины «Возрождение» привело к наводнениям

Джуба, 31 января. Новый губернатор провинции Верхний Нил Республики Южный Судан Абудхок Аянг заявил, что наводнения в регионе и других частях страны вызваны строящейся эфиопской плотиной «Возрождение», сообщает информационное агентство Sudans Post.

По словам чиновника, возведение данного сооружения создало препятствие естественному ходу воды, и ее направление изменилось.

«Наводнение вызвано строительством эфиопской плотины «Возрождение». Она перекрывает течение, и вода возвращается обратно, переполняя реку Собат», — объяснил он причину подтопления части территорий африканского государства.

Соответствующее заявление Абудхок Аянг сделал сразу же после вступления в должность губернатора провинции Верхний Нил. Власти региона пока не знают, как действовать в сложившейся ситуации, чтобы предотвратить катастрофу.

На текущий момент Джуба не поддержала и не отвергла проект возведения плотины на реке Голубой Нил. Грандиозный инфраструктурный объект стал камнем преткновения в отношениях Судана, Египта и Эфиопии. Североафриканские страны продолжают вести трехсторонние переговоры, на которых обсуждаются возможные последствия и риски сооружения.

Каир и Хартум обеспокоены тем, что их собственные водные ресурсы могут быть истощены. Строительство ведется с 2011 года, проектная мощность гидроэлектростанции составит порядка 6,45 ГВт. В настоящее время все работы приостановлены до тех пор, пока соседние государства не найдут решение, которое устроило бы все стороны диалога.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что делегация Судана провела переговоры по плотине «Возрождение» с президентом Демократической Республики Конго Феликсом Чисекеди.