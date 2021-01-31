Украинцы протестуют в связи с повышением тарифов на газ

Киев, 31 января. Жители нескольких городов Украины выступили против повышения тарифов на газ. Украинцы вышли протестовать на улицы.

Люди устроили акцию протеста в поселках Высокий и Пересечное в Харьковской области, сообщило издание «Суспiльне» («Общественное»). Демонстрация началась в 10:00 по местному времени. Организаторы насчитали 50 человек на митингах. Украинцы требовали снизить тарифы и перекрыли пешеходный переход, говорится в сообщении.

Аналогичный митинг прошел в селе Берегомет в Черновицкой области. Примерно 25 человек блокировали дорогу национального значения и протестовали в отношении новых тарифов на коммунальные услуги.

Министр энергетики Украины Юрий Витренко ранее заявил согражданам, что им «придется перетерпеть» высокие цены на газ.