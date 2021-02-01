С 1 февраля за призывы к участию в митингах будут наказывать социальные сети

С 1 февраля 2021 года соцсети обязаны сами удалять противоправный контент, а также материалы, содержащие нецензурную брань. Для контроля за деятельностью социальных сетей Роскомнадзор должен будет вести специальный реестр интернет-площадок, насчитывающих более 500 тысяч пользователей в сутки. После включения соцсети в реестр площадка в течение двух месяцев должна будет настроить свою работу в соответствии с законом.

Общественный политический деятель, депутат Государственной думы 6 созыва, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Илья Костунов в беседе с корреспондентом ФАН позитивно оценил новые правила по контролю информации в социальных сетях. Политик отметил, что с связи с последними событиями, а именно массовыми несогласованными акциями, закон вступает в силу как никогда кстати.

«Не вижу ничего хорошего в призывах к участию детей на заведомо несогласованных массовых мероприятиях, потому что дети не всегда могут оценить риски, связанные с нарушением закона. Учитывая напряженную эпидемиологическую обстановку сегодня, риск ее ухудшить многократно возрастает. Я считаю, вполне разумно потребовать от социальных сетей бороться с призывами на незаконные мероприятия, несогласованные митинги», — заявил собеседник ФАН.

Илья Костунов подчеркнул, что запрет должен повлиять на площадки, на блогеров, которые за деньги пытаются в Интернете склонить детей к участию в незаконных массовых мероприятиях.

«Если, например, не запретить пропаганду наркотиков, найдутся люди, которые будут за деньги это пропагандировать. Так же работает с призывами на несогласованные акции, особенно когда контент специально подстраивается для того, чтобы воздействовать на несовершеннолетних, на детей. Блогеры за деньги призывали детей выйти на митинг, потому что не было запрета. Они за небольшое вознаграждение соглашаются размещать у себя контент, будоражащий детей», — рассказал политик.

За невыполнение требования удалить запрещенный контент предусмотрены штрафные санкции до 200 тысяч рублей для физических лиц и до 8 миллионов рублей — для юридических лиц. В случае повторных нарушений штрафы возрастут.

«У Роскомнадзора появляются все полномочия, чтобы добиваться выполнения соцсетями требований по удалению контента, — сообщил Илья Костунов. — В законодательство введено понятие «соцсети», эти нормы распространяются не на все ресурсы в сети Интернет, а только на те, которые имеют аудиторию более 500 тысяч пользователей. Критерий «неограниченность доступа» тоже играет роль — закрытые площадки не попадают под действие закона».

Ранее ФАН писал, какие еще изменения вступают в законную силу с 1 февраля 2021 года.