Политолог назвал причину провала незаконных митингов в Крыму

Жители крымских городов проигнорировали призывы, распространяемые в соцсетях, собраться на несанкционированные митинги в поддержку блогера Алексея Навального. Воскресенье, 31 января, на полуострове стало мирным и спокойным днем, выходной прошел в обычном режиме — с прогулками, катаниями на катерах и прекрасными пейзажами.

В беседе с корреспондентом ФАН крымский политолог Иван Мезюхо рассказал, почему жители республики проигнорировали призывы принять участие в незаконных митингах.

По словам эксперта, в подавляющем большинстве жители полуострова понимают, что подобного рода несанкционированные акции расшатывают государственность, а это вредит всем жителям страны. Также он отметил, что ни в Крыму, ни в Севастополе люди не забыли о майданных бесчинствах.

«Сегодня я был в Севастополе и не увидел ни одного митингующего. По-моему, представители правоохранительных органов на центральной площади в Севастополе были в абсолютном одиночестве. Я думаю, что и в будущем будут попытки организовать незаконные протестные акции в России, а также в Крыму и в Севастополе, но если в дальнейшем и найдутся желающие выйти на незаконные мероприятия, то их будет немного», — считает Иван Мезюхо.

Политолог напомнил, что подавляющее большинство крымчан и севастопольцев на выборах голосовали за Владимира Путина. По его словам, люди поддерживают федеральную власть и не ведутся на различного рода информационные вбросы в виде псевдорасследований.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало, что жители Крыма и Севастополя на самом деле думают о несанкционированных акциях в России.