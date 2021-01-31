Крымский политолог объяснил, почему некоторые россияне вышли на незаконные акции

В Крыму и Севастополе полностью провалилась попытка организаторов митингов устроить незаконные акции в поддержку блогера Алексея Навального, что говорит о высоком патриотизме среди жителей республики.

При этом в некоторых городах России все-таки несанкционированные митинги прошли, но выдохлись они достаточно быстро. В комментарии ФАН крымский политолог Иван Мезюхо рассказал, почему некоторые люди все же решили выйти на главные улицы городов в это воскресенье.

«Мне кажется, в некоторых городах нашей страны люди вышли на несанкционированные акции из-за своих убеждений по вопросам местной политики и каких-то бытовых вещей, может, даже жилищно-коммунальных проблем», — сказал эксперт.

Политолог добавил, что надо внимательно смотреть на состав участников незаконных акций. Он предположил, что часть митингующих, особенно молодежь, приходят на акции, только чтобы посмотреть на массовые сборища, снять видео на фоне автозаков и выложить в соцсети.

«Мы должны понимать, что часть молодых людей выходят на акции протеста с целью посмотреть на публичное действие или снять видео на фоне автозаков и оцепления ОМОНа, чтобы стать популярными в социальных сетях. Поэтому не все люди на протестных акциях — противники власти», — поделился мнением Иван Мезюхо.

Кроме того, по его словам, если попробовать посчитать в процентном соотношении участников незаконных митингов, то их будет меньше одного процента от всего населения России.

Ранее ФАН рассказывал о провале в Крыму и Севастополе незаконных акций.