Милан, 31 января. Апелляционный суд Милана признал вину украинских военных в обстрелах Донбасса. Об этом пишет «Фонд стратегической культуры».

В частности, миланский суд подтвердил вину бойцов ВСУ в обстреле в 2014 году под Славянском. Тогда погиб итальянский журналист, а его французский коллега получил ранения.

На Западе неоднократно заявляли об агрессии со стороны украинской армии, в результате которой страдают мирные жители Донбасса. Летом 2014 года правозащитники из американской организации Human Rights Watch обвинили Киев в использовании тяжелого вооружения, в том числе РСЗО «Град».

Ранее представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что ВСУ шесть раз за сутки обстреляли территорию республики. Украинские военные выпустили около 40 боеприпасов по населенным пунктам Жабуньки, Александровка, Сигнальное, Луганское и Саханка.