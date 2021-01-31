Валерий Захаров исключил возможность переговоров главы ЦАР с боевиками

Банги, 31 января. Советник президента ЦАР по вопросам безопасности Валерий Захаров заявил, что Фостен-Арканж Туадера поддерживает идею отказа от переговоров с бандитами.

По его словам, лидер страны представляет интересы центральноафриканского народа, который устал от бесчинств бандформирований, поэтому идти на контакт с боевиками правительство не намерено.

«…Переговоры не могут проводиться с вооруженными людьми, терроризирующими население ЦАР, пытаясь осуществить государственный переворот», — объяснил Захаров в официальном Twitter-аккаунте.

Таким образом советник президента Центральноафриканской Республики по вопросам безопасности прокомментировал прошедший накануне марш против диалога с боевиками из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC). Напомним, в субботу, 30 января, жители Банги вышли на улицы столицы с требованием, чтобы власти не велись на провокации группировки и бойкотировали радикалов.

CPC активизировалась накануне всеобщих выборов ЦАР. Под руководством экс-президента Франсуа Бозизе бандиты попытались запугать население и сорвать избирательный процесс. Но подготовленные российскими инструкторами вооруженные силы республики (FACA) обеспечили безопасное проведение голосования при поддержке миротворцев ООН, РФ и Руанды.

«Коалиция патриотов за перемены» продолжила нападения на гражданских и после победы действующего лидера страны. Боевики наносят урон национальной экономике, что приводит к увеличению потока беженцев. Отмена оружейного эмбарго ООН могла бы помочь справиться с бандформированием. Однако под давлением Франции, США и Великобритании Совбез оставил в силе введенные ранее ограничения.