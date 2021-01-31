В Крыму полицейский эффектно запрыгнул в авто нарушителя для задержания водителя

В Крыму произошло экстремальное задержание пьяного водителя, который создавал аварийные ситуации на дороге. Изначально внимание экипажа ДПС привлек тот факт, что автомобиль совершил маневр, нарушив ПДД, после чего они начали преследование нарушителя для выяснения всех обстоятельств.

Автомобиль остановился после недолгой погони. Однако когда сотрудник ГИБДД подошел к автомобилю и попросил водителя выйти из машины, поскольку у того были явные признаки опьянения, мужчина за рулем нажал на педаль газа, пытаясь скрыться. Но полицейский успел частично запрыгнуть в салон автомобиля, держась за пассажирскую дверь, после чего все же заставил остановиться горе-водителя.

В итоге выяснилось, что мужчина взял автомобиль у своего знакомого, чтобы «съездить в магазин», а когда заметил наряд ДПС, решил скрыться. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

Видео задержания пьяного водителя быстро распространилось в социальных сетях. Вот, что люди пишут в комментариях по этому поводу.

«Красавчик», — заявил Андрей Добрый.

«Хорошо, что все хорошо закончилось и инспектор не пострадал», — добавила Анютка Котовская.

«Побольше бы таких людей в ДПС и, смотри, на дорогах был бы порядок», — написала Нюрок Антипова.

«У полицейского есть физподготовка и нет радикулита», — заявила Елена Порохова.

«ГТА на максималках», — отметил Марк Пруадка.

В отношении задержанного мужчины были составлены протоколы о правонарушениях, предусмотренных статьями 12.16, 12.25 и 12.26 КоАП РФ. Также возбуждено дело об административном правонарушении по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что ожидает туристов в Крыму на открытии знаменитых Митридатских лестниц.