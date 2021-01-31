Много чести: почему «политического педофила» Навального не стоит сравнивать с Лениным

Вторая волна акций протеста прошла сегодня в России по поводу заключения под стражу Алексея Навального. Стоит напомнить, что Московский областной суд продлил содержание блогера в СИЗО до 15 февраля. Навального обвиняют в том, что, имея два условных срока, он нарушил правила условного наказания, вовремя не отметившись в органах УФСИН. В это время блогер пребывал после «отравления» в Германии и уже несколько недель, даже по данным немецких врачей, не испытывал никаких негативных последствий своей госпитализации. То есть мог спокойно отправиться в Россию. Однако упорно не ехал. После чего и началось новое дело по уклонению от несения условного наказания.

По прибытии в Шереметьево блогер был взят под стражу, далее прошел суд. Но теперь сторонники Навального выходят на улицы, на митинги, в основном несанкционированные, и требуют «освобождения политзаключенных». При этом после первой волны протестов, которые прошли 23 января, многие организаторы и особо активные сторонники, в том числе и нападавшие на полицейских, были задержаны.

Сейчас эксперты отмечают куда более низкую явку и активность протестующих. Впрочем, без инцидентов не обходится, хотя многие ждали, что будет жестче.

Про уличную активность что в прошлое, что в это воскресенье написано уже множество материалов как информационного, так и аналитического и публицистического характера. Но среди этого множества выделяется сюжет, который начал звучать практически в момент вылета самолета с Навальным из Германии. Это сравнение блогера с Владимиром Лениным, а самолета — с пломбированным вагоном. С тем самым, в котором вождь мирового пролетариата покинул Германию и прибыл в Россию — на Финляндский вокзал в Петрограде 16 апреля 1917 года.

Сравнение это в том или ином контексте используют как условные «охранители», так и сторонники Навального. Определенное, но, забегая вперед, стоит сказать, что все же очень поверхностное сходство двух исторических эпизодов есть. Действительно, пункт отправки обоих политических деятелей — это Германия. Оба позиционировали себя как непримиримые оппозиционеры власти. И действительно, после их прибытия в Россию что в 1917, что в 2021 году во внутриполитической жизни страны начались достаточно бурные и неприятные процессы.

Только вот масштаб что фигур, что событий очень уж разнится. Начать стоит хотя бы с того, что Ленину было стыдно ехать в Россию просто так. И поэтому от германской стороны он потребовал обмен на интернированных в Россию немцев. Во-вторых, поезд Ленина, хоть и под охраной и с запломбированными дверями, но все же двигался во время Первой мировой — очень реальной и жестокой войны.

При этом в самой России уже царил хаос Временного правительства, фактически начиналась такая демократия, которая больше напоминала безвластие. По прибытии Ленин практически сразу, 17 апреля, выступает с Апрельскими тезисами, фундаментальной идеологической базой Октябрьской революции. И не несет за это никакой ответственности.

К слову, и в Германии Ленин и его сторонники, отправляясь на поезде, вели себя куда более дерзко. Мало того, что они публично и на весь вокзал хором пели революционные песни и «Интернационал», они умудрились на вокзале в Берлине в разгар Первой мировой исполнить… «Марсельезу». В какой-то момент у конвоя поезда вообще создалось ощущение, что большевиков сейчас так «отблагодарит» немецкий пролетариат, что если они куда и уедут, то ногами вперед и совсем не в Россию.

Навальный же в рамках своего пребывания в Германии умудрился что-то там рассказать про Герхарда Шредера, бывшего канцлера страны. Шредер пригрозил судом — на этом «революционный запал» Алексея Анатольевича иссяк.

Впрочем, определенная доля сходства между эпизодами есть. Немцы посылали Ленина с соратниками в Россию именно с целью увеличения уровня хаоса и энтропии в стране. Чтобы Россия проиграла в итоге войну и отступила.

Ленин вообще согласился провести в поезде немецкие пропагандистские материалы. Более того, в целом поражение России в Первой мировой до поры до времени Владимира Ильича устраивало. Поскольку он был уверен, что Первая мировая просто обязана превратиться из войны в глобальную пролетарскую революцию. Собственно, главное отличие в том, что у Ильича были свои — глобальные цели, перед немцами он тоже в целом не лебезил, а правительству кайзера желал примерно того же, что и российской монархии и буржуазному Временному правительству, то есть тотального демонтажа и уничтожения.

А вот с Навальным и его соратниками все как-то прозаичнее. Да и Россия сейчас далека от внутриполитического хаоса. И слава богу, что так.

Несмотря на то, что сам навальный неким странным образом регулярно публикует тексты в социальных сетях, находясь в СИЗО, никаких манифестов, а уж тем более революционных тезисов не публикует. А вот его соратники из ФБК (признан иноагентом), например, глава этого фонда, Владимир Ашурков, уже открыто обращаются к администрации президента США Джозефа Байдена. И просят ввести против более чем тридцати российских чиновников и иных руководителей, в том числе главы Минздрава РФ, персональные санкции. К слову, Байден в этом обращении именуется, как президент «самой могущественной страны». То есть этакое типичное «а еще он называл тебя земляным червяком». И уж простите, это никак не тянет на Апрельские тезисы, а больше похоже на банальный публичный донос на тех, кто не нравится. Представьте себе Ленина, который в своих тезисах внезапно обращается к кайзеру с просьбой а-ля «дави их, Вильгельмушка!».

К слову, о протестной активности и революции. Ленин все же старался охватить максимум пролетарских, да и не только, масс. Невзирая на возраст. А вот Навальный в последнее время устраивает что-то похожее на «революционный крестовый поход детей». Аудитория — пресловутые активисты протеста за Навального — все больше и больше молодеет. И выглядит это все более мерзко. Ленин же, как к нему ни относись, все же «политическим педофилом» не был.