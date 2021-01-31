Переизбранный президент Уганды назвал основные направления развития страны

Президент Уганды Йовери Мусевени, переизбравшийся на шестой срок, назвал семь ключевых направлений, способных обеспечить позитивное преобразование страны.

По мнению главы государства, в ближайшие годы правительству необходимо сосредоточиться на укреплении армии, строительстве автомобильных и железных дорог, а также водных путей. Помимо этого, в фокусе внимания лидера оказались проблемы электроснабжения, здравоохранения, образования, создания фонда благосостояния нации, повышения доходов ученых и военнослужащих.

Новые планы на старом фундаменте

Подробнее об этом Мусевени рассказал на встрече с новоизбранными членами парламента из числа Народных сил обороны Уганды (UPDF) в штабе сухопутных войск. Десять представителей армии традиционно входят в состав законодательного органа республики, что не удивительно для страны, которой уже более 30 лет управляет опирающийся на армию президент.

Озвученные Йовери Мусевени планы развития национальной экономики выглядят достаточно разумно. Однако следует отметить, что за длительную политическую карьеру угандийский лидер не впервые выделяет эти сферы в качестве приоритетных. И нельзя сказать, что все предыдущие замыслы были успешно реализованы.

В сентябре прошлого года Мусевени заключил договор на строительство трубопровода для доставки нефти из месторождений на западе Уганды в танзанийский порт Танга. Однако против выступили различные организации, утверждающие, что это угрожает окружающей среде. Кроме того, эксплуатация сооружения вызывает вопросы с экономической точки зрения, так как снижение цен на нефть ставит под сомнение окупаемость проекта.

Невыполненные обещания

Не справился действующий президент и с улучшением уровня здравоохранения. Во время встреч с избирателями накануне голосования граждане из северных регионов страны поинтересовались, когда в районе Оморо появится обещанная еще перед предыдущими выборами больница.

Аналогичные вопросы возникали в отношении недостроенных дорог, неоткрытых школ и прочей гарантированной в рамках предвыборных гонок, но не оказанной помощи. Также Мусевени постоянно приходится отбиваться от обвинений в трайбализме, поскольку большинство постов на госслужбе и в армии занимают выходцы из западной части Уганды, откуда родом и сам президент.

Дополнительным свидетельством несостоятельности президентского плана служит принятый на днях бюджет государства, который не предусматривает значительного роста расходов правительства на социальные нужды. Однако финансовый план на 2021/2022 год подразумевает крупные внутренние и внешние заимствования, которые лягут дополнительным бременем на национальную экономику.