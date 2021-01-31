Оппозиция пытается выдать попытку суицида москвича у «Тверской» за «политический акт»

В социальных сетях зафиксированы вбросы со стороны оппозиции, в которых попытку самоубийства москвича у метро Тверская в Москве выдают за «политический акт». Одним из распространителей такой версии является член «Либертарианской партии России» Михаил Светов. В свою очередь, по неофициальным данным инцидент связан с личными проблемами пострадавшего, у которого мошенники отняли квартиру.

Рядом со станцией метро «Тверская» в Москве мужчина совершил попытку самоубийства. Однако оказавшиеся рядом прохожие повалили москвича на землю и потушили, а также вызвали пострадавшему скорую помощь. Прибывшие на место медики реанимировали мужчину, а также доставили в реанимационное отделение центра НИИ им. Склифосовского, где сейчас он находится с сильными ожогами (около 60% тела) в тяжелом состоянии.

В первые часы после инцидента в социальных сетях была зафиксирована волна постов и комментариев, в которых оппозиционно настроенные сообщества, активисты или граждане выставляли произошедшее за появление «сакральной жертвы» и «политический акт», продиктованный текущей ситуацией в стране и контекстуально с незаконными акциями 31 января. Одним из распространителей подобной версии является член Федерального комитета «Либертарианской партии России» Михаил Светов.

Однако, согласно данным открытых источников, инцидент не связан ни с протестами, ни с политической обстановкой в РФ. По неофициальным данным, мужчина пошел на отчаянный поступок в связи с жизненными трудностями — мошенники лишили москвича квартиры.

Попытка выдать данный инцидент за «политический акт» со стороны оппозиции имеет признаки информационной манипуляции, направленной на эмоциональную раскачку населения и побуждение к выходу на новые незаконные акции.

Напомним, 31 января в РФ проходят несогласованные акции, организованные сотрудниками ФБК (НКО-иноагент). Мероприятия в ряде регионов сопровождаются стычками, в ходе которых провокаторы нападают на полицейских. Наиболее серьезные провокации были зафиксированы в Москве и Санкт-Петербурге. Например, в столице неизвестный распылил перцовый газ в лица сотрудникам ОМОНа, а Петербурге нарушители били полицейских ногами, отбивая одного из участников незаконной акции.