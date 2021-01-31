Итог протестов 31 января: ложь Навального разрушена столкновением с реальностью

Итоги второго протестного уик-энда в России 31 января 2021 года оказались гораздо скромнее, чем это было неделю назад, и стали откровенным провалом организаторов. По всей стране протест выдохся, так толком и не начавшись: несмотря на усилия агентов иностранного влияния из ФБК (иноагент), значительная часть которых пыталась руководить «движухой» из-за границы, граждане так и не поверили ни им, ни последнему «расследованию» блогера Алексея Навального. Даже хайповый TikTok не помог.

Крупнейшая акция несогласованного и весьма плохо организованного протеста, прошедшая сегодня в Москве у трех вокзалов, собрала всего около полутора тысяч человек — раз в восемь меньше, чем митинг на Пушкинской площади недельной давности. Да и эти полторы тысячи смахивают на дутую цифру: значительную часть «принимавших участие» в сегодняшней сходке на Комсомольской площади составили случайные прохожие, приехавшие на Казанский, Ленинградский и Ярославский вокзалы или уезжающие с них.

При этом спорадические акции протеста в столице сегодня уже попахивали неприкрытой провокацией. В поредевшей толпе были явно видны подстрекатели, которые призывали собравшихся «нажимать» на силы правопорядка. Некоторые участники, впрочем, и сами были не прочь проявить инициативу, выставляя себя «невинными жертвами полицейского произвола» под видеокамеры прессы. Очевидно, что организаторы пытались хоть как-то переиграть проигрышный сценарий прошлой недели, когда толпу всячески «заводили» на открытое противостояние с властью, на прорыв к «Матросской тишине» и к административным зданиям. Но все эти попытки потерпели фиаско — не только благодаря четким действиям полиции, но и из-за крайней малочисленности протестующих.

Точно такая же динамика наблюдалась сегодня и в других городах России. Люди просто не вышли на улицы за Навального. Оказалось, что он им совершенно не интересен даже как повод для времяпрепровождения, не говоря уже о нелегальном противостоянии с властями.

Пожалуй, квинтэссенцией нынешних протестов можно считать заявления координаторов штабов Навального в Калининграде и Нижнем Новгороде. Они открытым текстом призвали граждан не участвовать в несогласованных уличных акциях, задав себе и им простой вопрос: «А кто будет отвечать за пострадавших и задержанных?».

Отсюда еще один важнейший урок нынешних протестов: любую выдуманную виртуальность рано или поздно приходится сшивать с реальностью. И чем больше изначально было лжи и подлога, тем страшнее будет крах такой выдумки при столкновении с правдой жизни. Именно это и произошло с начинанием Навального и его подручных. Они пытались подражать известной революционной максиме «Мир простым людям, война боярам!», но измазались в собственных же фальшивках.

Выяснилось, что «резонансные расследования», о которых прикормленные оппозиционные СМИ и их западные подпевалы голосили на протяжении последних недель, — полнейшая выдумка от начала и до конца.

Для самого «берлинского пациента» этот провал выглядит роковым. Последнее, насквозь лживое «расследование» обнулило все предыдущие усилия блогера, который годами пестовал свою аудиторию «откровениями» о коррупции. Ведь теперь обоснованные вопросы возникнут и ко всем предыдущим «разоблачениям» Навального. Более того, он подвел под монастырь и целое скопище либеральных и зарубежных СМИ — от «Медузы» и «Проекта» до The Bell и Bellingcat — годами пиаривших вбросы ФБК.

Таким образом, виртуальность Алексея Навального с реальностью так и не «сшилась», не сошлась и даже не пересеклась. Реальный мир пошел своей дорогой, оставив блогера-уголовника на обочине истории.