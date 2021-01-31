Мы уже молчать не станем: экономист отреагировал на вмешательство США в дела России

Нынешние незаконные протесты абсолютное большинство россиян не поддерживает, протестующие даже не наберут необходимого минимума, чтобы пройти в Госдуму во время осенних выборов. Об этом в комментарии ФАН рассказал руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

США не стоит вмешиваться

МИД России в связи с комментариями американского госсекретаря Энтони Блинкена потребовал от США перестать вмешиваться в дела нашей страны.

«Грубое вмешательство США во внутренние дела России — такой же доказанный факт, как и «раскрутка» фейков и призывов к несанкционированным акциям подконтрольными Вашингтону интернет-платформами. Поддержка нарушения закона госсекретарем США Энтони Блинкеном — еще одно подтверждение закулисной роли Вашингтона. Нет сомнений, что нацеленные на поощрение протестов действия являются частью стратегии сдерживания России», — сговорится на странице МИД РФ в Facebook.

Внешнеполитическое ведомство потребовало «прекратить вмешательства во внутренние дела суверенных государств» и напомнило об ответственности за распространение фейков, касающихся незаконных митингов.

Россия уже молчать не станет

Как отметил Андрей Разуваев, США не первый раз влезают во внутреннюю политику России и одновременно обвиняют нас во вмешательстве в свои внутренние события. Доказательства российского следа в выборах президента США в 2016 году так и не найдены, но Вашингтон все равно ввел против нас ряд серьезных санкций.

«Нынешние незаконные протесты абсолютное большинство россиян не поддерживает, протестующие даже не наберут необходимого минимума, чтобы пройти в Госдуму во время осенних выборов. Все, кого мы видим сегодня на улицах городов с протестами, похожи на маргиналов и представителей секты, пытающихся обратить на себя внимание и получить финансирование из западных источников. А такое финансирование как раз и не прекращалось. Оно осуществляется Вашингтоном и Брюсселем, а также неустановленными криптоисточниками», — пояснил Андрей Разуваев.

Экономист отметил — борьбу с такими схемами поддержки должны выиграть российские профильные власти. Американцы получили новый повод для введения санкций, ограничения могут затронуть и российский госдолг.

«Россия уже молчать не станет. Америке заблокируют импорт жизненно важного титана, в крайнем случае приостановят обслуживание внешнего долга в адрес недружественных стран Запада. До объявления санкций со стороны Вашингтона влияние незаконных протестов на российский рубль и фондовый рынок — нейтральное», — заключил Андрей Разуваев.

Эксперты, опрошенные ФАН, считают, что стратегия и тактика провокаций на несогласованных митингах традиционно сводятся к расшатыванию нервов: вперед выводятся дети, старики и влюбленные пары.