Политолог Светов расценил обращение ФБК к США как полный провал

Число сторонников Алексея Навального уменьшится из-за призыва «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом) ввести санкции против россиян. Об этом заявил ФАН политолог и журналист Юрий Светов.

По мнению эксперта, россияне прекрасно понимают, что проблемы страны можно решить только изнутри, и болезненно отреагируют на возможное вмешательство США во внутренние дела РФ.

«У нас люди при всем своем критичном отношении к власти прекрасно понимают: наши проблемы решим только мы, — поделился мыслями собеседник Федерального агентства новостей. — И обращение лидеров ФБК к американцам в отношении санкций россиян приведет к обратной реакции: русские не любят, когда в их дела лезут иностранцы».

Юрий Светов также объяснил, почему 31 января на несогласованный митинг вышло значительно меньше людей, чем неделей ранее. Он полагает, что снижение интереса к протестам связано с тем, что расследование Навального продемонстрировало свою несостоятельность.

«Была проведена разъяснительная работа в отношении всех тех болевых точек, на которые нажимали организаторы митингов, — сказал эксперт. — Это и дело Навального, и история с пресловутым дворцом в Геленджике. Люди, здраво помыслив, поняли, что их втягивают в чужие интриги».

Политолог отметил, что свою роль в снижении числа участников акции сыграло и поведение силовых структур. По словам эксперта, оно было соразмерным.

«Не было того, что мы наблюдали в Белоруссии, — подчеркнул Светов. — Мне кажется, это обстоятельство немного вразумило определенную часть публики».

Ранее политолог Алексей Мартынов объяснил отсутствие интереса россиян к новым митингам.