Донецк, 31 января. Жители Донбасса не желают иметь ничего общего с Украиной и стремятся к официальному воссоединению с Россией, заявил глава республики Денис Пушилин.

По его словам, Донбасс в любой момент готов повторить всенародный референдум, при любом числе международных наблюдателей.

«Желания Донбасса очевидны, понятны и лежат на поверхности. Но здесь вопрос, конечно же, к России, учитывая все геополитические вызовы. Конечно, Донбасс уже определился», — подчеркнул Пушилин.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал вопрос вхождения Донбасса в состав РФ. По словам представителя Кремля, эта тема ни в каком виде не стоит на повестке дня.