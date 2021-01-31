Экс-полицейский из США оценил работу российских коллег во время незаконных митингов

Для поддержания общественного порядка во время несанкционированных протестов оппозиции полиция ведет себя миролюбиво и очень профессионально. Так в комментарии корреспонденту ФАН оценил работу российских правоохранителей бывший заместитель шерифа округа Палм-Бич штата Флорида Джон Марк Дуган.

«Не было ни слезоточивого газа, ни жестокости со стороны правоохранителей, полиция просто старалась сдерживать толпу, — отметил Дуган. — Если бы подобное происходило в США, все было бы значительно жестче: мы бы использовали и газ, и резиновые пули, которые, к слову, российская полиция также не применяла. А я видел много случаев, когда резиновые пули убивали людей. Американская полиция при наведении порядка не стесняется использовать электрошокеры и даже водометы».

По словам бывшего замшерифа, российская полиция выполняет свою работу в значительно более миролюбивой манере, чем это происходит в США. Полиция просто стояла в оцеплении и не атаковала агрессивную толпу, даже наоборот — это силовикам приходилось защищаться от «мирных» протестующих.

«Если кто-то захотел показать российскую власть в негативном свете, то они намеренно провоцировали ответную агрессию со стороны правоохранителей, — объясняет американец. — Затем специально отобранные видеоролики или фотографии рассылаются по нужным СМИ».

Больше всего его поразило то, что организаторы митинга призывали детей и школьников выходить на эти несанкционированные акции, тем самым подвергая их риску, признается собеседник ФАН.

«Я обратил внимание, что некоторые протестующие привели с собой детей. Я постоянно предупреждаю, в том числе и на своем YouTube-канале: не приводите с собой детей на подобные митинги, — призывает Джон Дуган. — Всегда есть большая вероятность того, что мирный протест перерастет в беспорядки. Только совершенно безответственный родитель может взять с собой детей на подобные митинги, тем более несанкционированные. Тем самым вы сознательно подвергаете риску жизнь вашего ребенка, это просто недостойно настоящего родителя».

Если кто-то из оппозиционных лидеров поощряет присутствие несовершеннолетних во время акций протеста, то они сами могут считаться преступниками, считает американец.

«Я слышал, что Алексей Навальный и его сторонники призывали школьников и детей выходить на митинги. Если это так, то он не может быть нравственным ориентиром. Если школьников намеренно привлекают к участию в беспорядках, чтобы западные СМИ получили нужные им кадры, это полностью дискредитируют лидеров этих протестов», — резюмировал Дуган.

Министерство внутренних дел России завело ряд уголовных дел в отношении граждан, принимавших участие в несанкционированной акции протеста. Следователи выясняют личности участников беспорядков. Изучаются видеозаписи и другие материалы. Следственный комитет также возбудил уголовное дело в отношении мужчины, ударившего сотрудника ОМОНа во время несогласованной акции 31 января.