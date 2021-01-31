Политолог Юхин объяснил провал незаконных акций в Крыму

В Крыму и Севастополе, несмотря на призывы в соцсетях, на несанкционированные акции в поддержку блогера Алексея Навального никто не вышел: ни взрослые, ни подростки.

Эту ситуацию прокомментировал ФАН писатель и политолог Сергей Юхин. Он напомнил, что в прошлый раз, 23 января, незначительное количество людей все же вышло на незаконное мероприятие в Крыму. Но когда они увидели, что на акции звучит антигосударственная риторика, сразу охладели к подобного рода протестам, поскольку и севастопольцы, и крымчане свой исторический выбор сделали в 2014 году, подчеркнул эксперт.

«Люди помнят, что они были спасены от большой беды, которая нас всех ждала бы при Украине. Мы благодарны за это, поэтому и севастопольцы, и крымчане решили не поддерживать такие акции», — подчеркнул собеседник издания.

Также политолог отметил работу силовиков, которые предупредили о незаконности подобных акций и неизбежном наказании за нарушение законов.

«Все это охладило пыл того небольшого количества людей, которые, возможно, и собирались что-то предпринять. Думаю, люди в будущем будут игнорировать подобные акции, но если и будет появляться какой-то актив, который захочет выйти на незаконные акции и вести себя провокационно, это вызовет обратную реакцию у севастопольцев. В таком случае они еще сильнее сплотятся вокруг команды президента», — констатировал Сергей Юхин.

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей рассказывало, что жители Севастополя и туристы думают о несанкционированных акциях протеста, которые так и не состоялись.