«Шерлок Холмс», «Кадетство» и другие яркие фильмы с участием Георгия Мартиросяна

Заслуженному артисту России Георгию Мартиросяну 31 января исполнилось 73 года. Советский и российский актер театра и кино отмечает день рождения в кругу семьи, его уже поздравили коллеги и близкие друзья-актеры.

Несмотря на то, что главных ролей в кино у Мартиросяна не так много, артист успел сняться в ряде широко известных картин. ФАН вспомнил самые яркие из них и составил подборку фильмов и сериалов, принесших артисту популярность и признание.

Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Сокровища Агры

В фильме 1983 года переплетаются две сюжетные линии. Одна из них — «Скандал в Богемии». Эту историю Шерлок Холмс и Ватсон вспоминают во время расследования о пропаже сокровищ Агры.

Однажды к Холмсу пришел король Богемии, прикрывшись другим именем. Этого героя как раз сыграл Георгий Мартиросян. Свою высокомерность король быстро сменил на жалобные мольбы о помощи. Дело в том, что его бывшая любовница Ирэн Адлер, известная авантюристка, шантажировала короля их совместной фотографией, угрожая прислать снимок невесте короля.

К слову, именно это расследование у Холмса вышло неудачным, у него не получилось выкрасть фотографию у Ирэн. Зато удачным получился дебют Георгия Мартиросяна — благодаря его статной внешности и харизме, актера стали приглашать и в другие фильмы.

Самая обаятельная и привлекательная

В легендарной советской комедии о невероятной силе мысли Мартиросяну досталась эпизодическая роль. Он сыграл того самого торгового работника «с интересными пальцами». Профессионально отыгранный образ хорошо запомнился зрителям, но самое главное — Мартиросяну удалось поработать на одной площадке с именитыми актерами: Ириной Муравьевой, Татьяной Васильевой, Александром Абдуловым и многими другими.

Ворошиловский стрелок

Роль властного командира — излюбленное амплуа Мартиросяна, и оно ему, безусловно, идет. Вот и в этой картине актер сыграл прокурора. Сам фильм эмоционально тяжелый — трое мужчин надругались над внучкой ветерана войны, который искренне верил в правосудие. Убедившись, что органы не могут ничем помочь, старик решил устроить собственный суд.

Кадетство

Любимый сериал всех подростков о мальчишках-кадетах принес еще большую популярность Георгию Мартиросяну. Он сыграл мэра города и отца любимчика российских зрительниц Максима Макарова. Петр Иванович Макаров получился как надо — строгий, справедливый и умеющий принимать решения в сложных ситуациях.

День радио

В этой картине Георгия Мартиросяна запомнили как «дядю из генштаба». Это фильм об одном дне из жизни модной московской радиостанции, где случилась накладка с главной темой, которую радио-конкурент успел начать освещать в эфире раньше. Теперь коллективу нужно срочно выкручиваться и искать сенсацию, чтобы переманить слушателей обратно на свою волну.