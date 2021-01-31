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Организаторы незаконных акций из ФБК могут стать фигурантами дела по ст. 212 УК РФ

Организаторы незаконных акций из ФБК могут стать фигурантами дела по ст. 212 УК РФВ Тверском районе Москвы на незаконной акции 31 января сгорела машина полиции. На данный момент нет точной информации о причине происшествия. Если выяснится, что это поджог, то на фоне применения насилия к сотрудникам полиции в регионах РФ со стороны нарушителей может быть возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках.

В Вознесенском переулке (Тверской район Москвы) сгорел служебный полицейский Ford Transit. На данный момент зафиксирован имущественный ущерб, однако точной информации о причинах возгорания нет. Фото сгоревшего автомобиля выкладывало издание Baza.

Организаторы незаконных акций из ФБК могут стать фигурантами дела по ст. 212 УК РФ

По предварительным данным источников из экстренных служб агентства РИА Новости, причиной возгорания мог стать поджог. В свою очередь пресс-служба московского управления Росгвардии озвучила «Интерфаксу» иную предварительную версию — технические неполадки. В настоящий момент органы устанавливают истинные причины произошедшего.

Отметим, в том случае, если полицейская машина сгорела в результате поджога, то основные организаторы незаконных акций в РФ — Леонид Волков, Любовь Соболь, Иван Жданов и иные — могут стать фигурантами уголовного дела о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ). В том числе из-за совокупности иных факторов, формирующих данных состав. Речь идет о применении насилия и иных действий по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, представляющих опасность для их здоровья в ряде регионов РФ. Наказание по первой части ст. 212 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Организаторы незаконных акций из ФБК могут стать фигурантами дела по ст. 212 УК РФ

Например, в Москве неизвестный в ходе незаконной акции на площади трех вокзалов распылил газ из перцового баллона в лицо сотрудникам ОМОНа, пострадали также находящиеся рядом журналисты и обычные граждане. В Санкт-Петербурге толпа нарушителей, отбивая одного из участников акции, толкала полицейских и наносила удары ногами. Стычки также засняты журналистами на Сенной площади, а также возле ТЮЗа. Одновременно с этим в Москве и Петербурге фиксировалось движение митингующих, критически влияющее на транспортные потоки и возможность работы экстренных служб.

Напомним, ранее Генпрокуратура РФ предупреждала об уголовной ответственности за участие в несанкционированных акциях 31 января. Согласно озвученной информации надзорного ведомства, провокации и попытки насильственных действий в ходе акций могут быть квалифицированы как массовые беспорядки. В Генпрокуратуре также предупреждали о недопустимости вовлечения несовершеннолетних в несогласованные мероприятия.

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