Организаторы незаконных акций из ФБК могут стать фигурантами дела по ст. 212 УК РФ

В Тверском районе Москвы на незаконной акции 31 января сгорела машина полиции. На данный момент нет точной информации о причине происшествия. Если выяснится, что это поджог, то на фоне применения насилия к сотрудникам полиции в регионах РФ со стороны нарушителей может быть возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках.

В Вознесенском переулке (Тверской район Москвы) сгорел служебный полицейский Ford Transit. На данный момент зафиксирован имущественный ущерб, однако точной информации о причинах возгорания нет. Фото сгоревшего автомобиля выкладывало издание Baza.

По предварительным данным источников из экстренных служб агентства РИА Новости, причиной возгорания мог стать поджог. В свою очередь пресс-служба московского управления Росгвардии озвучила «Интерфаксу» иную предварительную версию — технические неполадки. В настоящий момент органы устанавливают истинные причины произошедшего.

Отметим, в том случае, если полицейская машина сгорела в результате поджога, то основные организаторы незаконных акций в РФ — Леонид Волков, Любовь Соболь, Иван Жданов и иные — могут стать фигурантами уголовного дела о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ). В том числе из-за совокупности иных факторов, формирующих данных состав. Речь идет о применении насилия и иных действий по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, представляющих опасность для их здоровья в ряде регионов РФ. Наказание по первой части ст. 212 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Например, в Москве неизвестный в ходе незаконной акции на площади трех вокзалов распылил газ из перцового баллона в лицо сотрудникам ОМОНа, пострадали также находящиеся рядом журналисты и обычные граждане. В Санкт-Петербурге толпа нарушителей, отбивая одного из участников акции, толкала полицейских и наносила удары ногами. Стычки также засняты журналистами на Сенной площади, а также возле ТЮЗа. Одновременно с этим в Москве и Петербурге фиксировалось движение митингующих, критически влияющее на транспортные потоки и возможность работы экстренных служб.

Напомним, ранее Генпрокуратура РФ предупреждала об уголовной ответственности за участие в несанкционированных акциях 31 января. Согласно озвученной информации надзорного ведомства, провокации и попытки насильственных действий в ходе акций могут быть квалифицированы как массовые беспорядки. В Генпрокуратуре также предупреждали о недопустимости вовлечения несовершеннолетних в несогласованные мероприятия.