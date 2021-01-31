Лариса Гузеева назвала «идиотами» тех, кто вышел на незаконные акции в России

Актриса и ведущая программы «Давай поженимся» Лариса Гузеева резко высказалась по поводу незаконных митингов, проходящих сегодня в России. В интервью ФАН актриса назвала участников протестных акций «идиотами».

«Мне наплевать на этих идиотов, которые выходят на улицы», — коротко прокомментировала происходящее Лариса Гузеева.

Напомним, несанкционированные акций сегодня начались в Южно-Сахалинске и Владивостоке. В отличие от прошлой субботы, в этот раз местные жители ее проигнорировали. Поддержать блогера Навального пришло всего несколько десятков человек. В Новосибирске на незаконный митинг пришло гораздо меньше людей, чем неделей ранее. В Крыму, также не стали реагировать на призывы провокаторов выйти на улицу. Малочисленными и неактивными были выступления в Самаре, Пензе, Казани, Великом Новгороде и других российских городах.