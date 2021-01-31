В администрации губернатора Красноярского края назвали причину провала митинга

Красноярцы поняли, что расследование блогера Алексея Навального не соответствует действительности, поэтому не пришли на несанкционированный митинг в его поддержку. Об этом в беседе с ФАН заявил Сергей Зыблев, начальник управления пресс-службы губернатора Красноярского края Александра Усса.

Жители Сибири в этот раз категорически отказались поддержать Навального. По сравнению с митингами, прошедшими в прошлую субботу, 31 января количество протестующих сократилось в разы. Например, в Красноярске в незаконном мероприятии приняли участие несколько сотен человек. Участники акции, пытавшиеся водить хоровод у елки, даже не смогли его сомкнуть. При всем этом пострадавшие все-таки есть. Так, один мужчина во время митинга упал с высоты и повредил ногу. Первую помощь протестующему оказали дежурившие на незаконном мероприятии полицейские, они же вызвали спасателей.

В пресс-службе губернатора Красноярского края Александра Усса уверены, что за неделю люди смогли лучше понять происходящее, поэтому последовала такая реакция.

«Сегодня в Красноярске на улицу вышло гораздо меньше людей. Причиной стал не только мороз, но и то, что люди смогли разобраться в происходящих политических процессах. Все увидели, что расследование Навального, которым провокаторы, как флагом, размахивали неделю назад, не соответствует действительности», — сказал Сергей Зыблев.

Также Зыблев отметил полное отсутствие красноярских детей на несогласованном мероприятии. Несовершеннолетние поняли, что раньше их просто использовали.

«Сегодня на незаконной акции совсем не было детей, которые в прошлый раз удовлетворили свое любопытство и поняли, что делать им на таких мероприятиях нечего. В этой связи хорошо поработали и наши правоохранители, и органы, отстаивающие права детей. Они провели большую разъяснительную работу, донесли и до родителей, и до несовершеннолетних информацию о том, что школьников на таких мероприятиях просто используют», — подытожили в пресс-службе.

Ранее политолог Марат Баширов в эксклюзивном интервью ФАН объяснил, почему в воскресенье незаконные митинги собрали гораздо меньше людей, чем в минувшую субботу. По мнению политолога, за эту неделю российским журналистам удалось выяснить, что большинство фактов, на которые опирались так называемые оппозиционеры, оказались фальшивкой.