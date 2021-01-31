ФБК зарабатывает деньги на провокациях и задержаниях активистов

Политолог Армен Гаспарян не удивлен, что так называемые лидеры сегодняшних протестов не выходят на улицы вместе с митингующими, потому что для соратников Алексея Навального это лишь способ получения финансовой прибыли.

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей эксперт подчеркнул, что главных организаторов незаконных акций в поддержку основателя ФБК (признан иноагентом) совершенно не волнует дальнейшая судьба участников этих митингов. Находящимся в Европе Леониду Волкову и Ивану Жданову неважно количество задержанных граждан, так как им просто нужна «картинка для отчетности».

«Структура настроена таким образом, что абсолютно без разницы, где они сидят. Они будут и дальше пытаться любым возможным способом дестабилизировать ситуацию. Для них это — вопрос финансовой успешности. Поэтому нет никаких сомнений, что это и дальше будет развиваться таким образом», — заявил Гаспарян.

По мнению политолога, руководителям этих протестов необходимы провокации в отношении сотрудников правоохранительных органов, нападения на силовиков и многочисленные задержания и аресты. При этом сами они занимаются исключительно призывами к участию в незаконных акциях, которые перерастают в массовые беспорядки, но не выходят вместе со своими сторонниками на улицы.

«Да они никогда не говорили, что пойдут с ними в одном ряду. Они свое собственное здоровье, свою собственную финансовую успешность ставят сильно выше, чем эту самую митинговую активность. Они зарабатывают деньги. Это все к политике не имеет вообще никакого отношения. Это в самом что ни на есть чистом виде бизнес», — подчеркнул эксперт.

Гаспарян также добавил, что их можно называть лидерами и вождями, но на самом деле таковыми они не являются, так как просто отрабатывают свою бизнес-схему. При этом политолог назвал сегодняшние митинги разминкой перед парламентскими выборами, которые состоятся осенью текущего года. По его словам, все основные усилия оппозиции будут брошены именно туда.