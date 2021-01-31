«Это провокация»: психолог о самосожжении мужчины на сегодняшней акции  

Во время незаконной акции в поддержку блогера Алексея Навального в Москве на Тверской улице совершил попытку самосожжения 40-летний Виктор Руденко. Он облил себя бензином и поджог на глаза у полиции и прохожих, которые сразу же бросились его тушить.

Как позже выяснилось, он сделал это из-за личных проблем — его обманули мошенники и лишили жилплощади. Сейчас он находится в НИИ им. Склифосовского, у него поражено 60% тела, за его жизнь борются врачи.

Психолог Марианна Абравитова объяснила корреспонденту ФАН, почему это больше похоже на провокацию, нежели на желание убить себя.

Эксперт отметила, что у людей, которые занимаются самосожжением, нездоровая психика. Такие люди по жизни занимаются членовредительством себе, а это явное отклонение.

«Самосожжение — это смерть. Во-вторых, это страшное физическое страдание, если ты не умираешь, то остаешься инвалидом. Это взлом всей матрицы жизни. У них акцентуация идет на впечатление, которое производится этим актом на людей. То есть они совершенно не думают, что будут чувствовать какое-то физическое страдание. У них мысли в тот момент находятся в другом месте, поэтому называть их адекватными нет никакого смысла», — объяснила психолог.

Марианна Абравитова подчеркнула, что произошедшее больше похоже на провокацию. Поскольку люди, которые действительно хотят умереть, делают это безлюдных местах, а не на глазах у публики, которые, естественно, бросятся его спасать.

«Я склоняюсь к тому, что это была провокация. Чтобы привлечь внимание к самому митингу, к своей личности, к «проблеме», которую они озвучивают. Плюс это делается для мирового сообщества: чтобы запустить зарубежные процессы, добиться новых санкций, нового давления на Россию», — добавила Абравитова.

Психолог рассказала, что люди на митингах все же понимают, что власть не позволит им перейти границы.