«Они вас обманывают»: Милонов выступил перед митингующими в Петербурге

Организаторы незаконных митингов даже и не пытались подать заявку на согласование акций. С таким заявлением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов перед митингующими в Санкт-Петербурге.

«Если бы организаторы мероприятия хотя бы попытались подать заявку [на согласование митинга], а они даже не подавали. Они вас обманывают! Никто не подавал заявку. У вас тут флаги партии «Яблоко». Их кандидаты тут сидят, на машинах ездят. «Яблоко» хуже, чем «Единая Россия». <…> Тот мужик кидает что-то и убегает. Это не единичный случай. Здесь накаленная обстановка, одной спички хватит, чтобы разгорелось пламя. Нельзя так делать. Нельзя допускать провокаций, а они это и делают. Мы же с тобой сами видели, что они реально провокаторы. Они хотят вас подставить. Вы попадете под замес, а они сбежали уже. Негодяи. <…> Я здесь для того, чтобы такие, как ты, не кидали снежки. Вот ты кинешь снежок, сюда придет полиция, ты убежишь, а люди попадут под замес», — уверен Виталий Милонов.

Эксперты, опрошенные ФАН, считают, что стратегия и тактика провокаций на несогласованных митингах традиционно сводятся к расшатыванию нервов: вперед выводятся дети, старики и влюбленные пары.