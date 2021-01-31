Проблемы с бюджетом заставили Болсонару согласиться на покупку вакцины «Спутник V»

Бразилиа, 31 января. Правительство Бразилии допустило возможность покупки российской вакцины «Спутник V», если Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) одобрит препарат. Об этом сообщает издание UOL Noticias.

После трудностей с поставками китайской вакцины от коронавируса CoronaVac президент Бразилии Жаир Болсонару признал: он готов закупить любую вакцину, которую одобрит Anvisa. Однако «Спутник V» изначально не упоминался, а президент страны пытался блокировать попытки отдельных штатов договориться о закупке российской вакцины.

Bolsonaro diz que comprará vacina Sputnik se Anvisa aprovar uso no país https://t.co/QHG01dM2Uc — UOL Notícias (@UOLNoticias) January 30, 2021

«Если ANVISA одобрит, мы купим вакцину «Спутник V». У меня есть чек, выписанный в декабре, на 20 млн реалов (более 3,6 млн долларов. – Прим. ФАН) для покупки этого препарата», — объявил Болсонару 30 января в интервью CNN Brasil.

В середине января Anvisa запросила дополнительную информацию о российской вакцине. Это стандартный процесс перед одобрением использования препарата в стране. Бразильская фармацевтическая компания União Química заключила соглашение с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о поставке в Бразилию 10 млн. доз вакцины «Спутник V» в первом триместре 2021 года.

Sputnik V é aposta para ser a "vacina de Bolsonaro". Governo tenta agilizar compra.



Há entraves na utilização dessa vacina, como a falta de dados para a aprovação na @anvisa_oficial https://t.co/nBpkP3Ndcc pic.twitter.com/c9I5qF4O2M — Metrópoles (de ????) (@Metropoles) January 30, 2021

Кроме того, РФПИ обеспечит передачу технологии для производства вакцины в самой Бразилии. Предполагается, что страна будет производить восемь млн доз вакцины в месяц для дальнейшего распространения по всей Латинской Америке.

30 января губернатор штата Пиауи Веллингтон Диас, который является координатором по вопросам вакцин на Форуме губернаторов, потребовал у Сената срочно обсудить предложение об ускорении процесса допуска российской вакцины. Сенат вернется к работе на следующей неделе.

Бразильская вакцина

Президент Болсонару поддержал инициативу министра науки и технологий Маркуса Понтиса о запуске разработки бразильской вакцины от коронавируса. Во время традиционного прямого эфира 27 января Болсонару объявил о поиске инвестиций в проект, но не стал раскрывать детали.

Уже 30 января президент сообщил о трудностях в финансировании бразильской вакцины.

«Было бы очень хорошо разработать бразильскую вакцину, но у нас проблемы с бюджетом. Огромные проблемы», — добавил он.

Болсонару заявил, что бразильская вакцина против COVID-19 будет обязательно создана, потому что неизвестно, как долго будет сохраняться иммунитет после вакцинации другими препаратами.

Ранее правительство Бразилии отказывалось регистрировать «Спутник V» в качестве вакцины от коронавируса. Но со временем закупка российской вакцина стала серьезно рассматриваться для закупки.

Bolsonaro dismissed the Sputnik V vaccine, but it could become a viable option for the Brazilian immunization as existing stocks run low.https://t.co/Em3XqwAtie — The Brazilian Report (@BrazilianReport) January 25, 2021

В сентябре 2020 года правительство штата Баия заключило соглашение о покупке и производстве вакцины «Спутник V», однако властям штата запрещено применять вакцину без одобрения Anivsa. 30 января бразильские штаты Пернамбуку, Баия, Мараньяу и Пиауи обратились в Верховный суд Бразилии с требованием срочно одобрить российскую вакцину.

С начала пандемии коронавируса в Бразилии было зарегистрировано более 9 млн случаев заражения, в том числе более 200 тыс. смертей. В настоящее время более 2 миллионов граждан Бразилии привились вакцинами CoronaVac и AstraZeneca.