Проблемы с бюджетом заставили Болсонару согласиться на покупку вакцины «Спутник V»

Бразилиа, 31 января. Правительство Бразилии допустило возможность покупки российской вакцины «Спутник V», если Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) одобрит препарат. Об этом сообщает издание UOL Noticias.

После трудностей с поставками китайской вакцины от коронавируса CoronaVac президент Бразилии Жаир Болсонару признал: он готов закупить любую вакцину, которую одобрит Anvisa. Однако «Спутник V» изначально не упоминался, а президент страны пытался блокировать попытки отдельных штатов договориться о закупке российской вакцины.

В середине января Anvisa запросила дополнительную информацию о российской вакцине. Это стандартный процесс перед одобрением использования препарата в стране. Бразильская фармацевтическая компания União Química заключила соглашение с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о поставке в Бразилию 10 млн. доз вакцины «Спутник V» в первом триместре 2021 года.

Кроме того, РФПИ обеспечит передачу технологии для производства вакцины в самой Бразилии. Предполагается, что страна будет производить восемь млн доз вакцины в месяц для дальнейшего распространения по всей Латинской Америке.

30 января губернатор штата Пиауи Веллингтон Диас, который является координатором по вопросам вакцин на Форуме губернаторов, потребовал у Сената срочно обсудить предложение об ускорении процесса допуска российской вакцины. Сенат вернется к работе на следующей неделе.

Президент Болсонару поддержал инициативу министра науки и технологий Маркуса Понтиса о запуске разработки бразильской вакцины от коронавируса. Во время традиционного прямого эфира 27 января Болсонару объявил о поиске инвестиций в проект, но не стал раскрывать детали.

Уже 30 января президент сообщил о трудностях в финансировании бразильской вакцины.

Болсонару заявил, что бразильская вакцина против COVID-19 будет обязательно создана, потому что неизвестно, как долго будет сохраняться иммунитет после вакцинации другими препаратами.

Ранее правительство Бразилии отказывалось регистрировать «Спутник V» в качестве вакцины от коронавируса. Но со временем закупка российской вакцина стала серьезно рассматриваться для закупки.

Bolsonaro dismissed the Sputnik V vaccine, but it could become a viable option for the Brazilian immunization as existing stocks run low.https://t.co/Em3XqwAtie