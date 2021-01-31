Проедут не все и не везде: жители Крыма показали, как гору Ай-Петри засыпало снегом

В Крыму продолжается настоящая зима, правда, основной снежный массив лежит в горах. Пользователи Сети делятся фотографиями и видео с Ай-Петри ― излюбленного места для туристов. На снимках можно увидеть, что снега настолько много, что высота сугробов превышает рост человека, причем с вытянутой вверх рукой.

Местные жители, пытавшиеся ранее в непогоду проехать на Ай-Петри, рассказали корреспонденту ФАН, что пожалели о своем решении. Хоть автомобиль и был на зимней резине, но все равно его несколько раз заносило. Поэтому от своей идеи крымчане быстро отказались. Кроме того, появилось видео застрявшего сегодня по дороге на Ай-Петри автомобиля: машину пытались вытянуть сразу несколько человек.

Стоит учитывать, что на плато сейчас нельзя подняться по дороге Бахчисарай — Ялта, поскольку она перекрыта из-за непогоды. В ГКУ РК «Служба автомобильных дорог РК» попросили жителей и туристов Крыма учитывать эту информацию при выборе маршрута.

Также уточняется, что проезд разрешен только для автомобилей с высокой проходимостью, которые должны быть оборудованы средствами противоскольжения, то есть цепями на колесах для лучшего сцепления с поверхностью.

Канатная дорога на Ай-Петри из-за снега временно закрыта, а с 15 февраля приостановит работу для ежегодной профилактики. Однако к майским праздникам она возобновит работу в штатном режиме.

Отметим, что для Крыма снег в горах — это очень важное событие, поскольку это засушливый регион. Весной, когда начнется таяние снегов, должны наполниться водохранилища и другие естественные источники пресной воды.

Ранее ФАН рассказывал, что крымчане массово отправились кататься на Ай-Петри, несмотря на угрозу схода лавин.