ВСУ за сутки шесть раз обстреляли территорию ДНР

Донецк, 31 января. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние сутки шесть раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

По словам представителей республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня, по территории ДНР украинские военные выпустили около 40 боеприпасов.

«За истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны ВСУ составило шесть раз. Общее количество примененных ими боеприпасов — 37 единиц», — говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК.

Под огнем оказались населенные пункты Жабуньки, Александровка, Сигнальное, Луганское, Саханка. Украинские военнослужащие применили минометы калибра 82 миллиметра, гранатометы, вооружения БТР и БМП, а также стрелковое оружие.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, в ДНР местный житель пострадал в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.