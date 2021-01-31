Минфин Уганды объяснил рост бедности в стране последствиями коронавируса

Кампала, 31 января. Министерство финансов Уганды опубликовало доклад о росте бедности в стране на фоне пандемии COVID-19. Вирус угрожает свести на нет все достижения в борьбе с нищетой за последнее десятилетие.

Данные угандийского Минфина свидетельствуют о том, что за время эпидемии 65% граждан лишились источника дохода, а общий уровень нищеты подскочил с 18 до 28%. Особенно остро проблема ощущается в восточных районах страны, где и до распространения заболевания ситуация оставляла желать лучшего.

Данные финансового ведомства подтверждают заявление ООН, согласно которому около трех миллионов угандийцев находятся за чертой бедности: менее 1,9 доллара США на человека в сутки.

Ситуация осложняется нерешительностью правительства, которое на днях приняло проект бюджета на 2021/2022 финансовый год. Документ предусматривает рост заимствований при снижении внутренних доходов, что ставит под вопрос выполнение предвыборных обещаний президента страны.

На прошедших 14 января выборах главой государства в шестой раз подряд стал Йовери Мусевени. Во время подготовки к голосованию он заявлял, что планирует заниматься проблемами дорожного строительства, улучшать медицинское обслуживание и развивать сельское хозяйство. Однако на встречах с избирателями стареющему лидеру неоднократно напоминали, что он еще не реализовал обещания, данные во время прошлых предвыборных кампаний.

Главный противник избранного президента, певец и оппозиционер Роберт Кьягулани указывал на склонность Мусевени забывать о взятых на себя обязательствах. Однако собственного плана развития национальной экономики артист не предоставил, ограничившись критикой действующей власти.