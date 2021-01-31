На незаконные акции в России снова вышли несовершеннолетние

После призывов сотрудников «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом) к выходу на незаконные акции 31 января на улицах городов были вновь замечены несовершеннолетние. Подростков задерживает полиция. В соответствии с законодательством РФ, вовлечение несовершеннолетних в подобные мероприятия наказывается по КоАП РФ.

На незаконной акции в поддержку Алексея Навального в Москве 31 января были выявлены несовершеннолетние. Одного из подростков сотрудники правоохранительных органов задержали у станции метро «Сухаревская». Видео с места события опубликовал информационный портал Readovka. Еще двух школьников задержали на «Красных Воротах», сообщала «Новая Газета».

Присутствие на несогласованных акциях несовершеннолетних сегодня фиксируется во многих городах России. Издание «Московский Комсомолец» сообщало о задержании подростков в Астрахани на площади имени Ленина. Школьников, решивших посетить незаконные мероприятия, передавали в специально заготовленную палатку с сотрудниками ПДН. В ней с подростками проводили профилактические беседы, а также связывались с родителями для обеспечения вывоза с потенциально опасного мероприятия. Тех, кого не могли забрать родственники, на автобусах отвозили в инспекцию ПДН. News.ru сообщало о задержанном 16-летнем подростке и экс-активисте штаба Навального. Во Владивостоке также задерживали несовершеннолетних — по различным данным, от двух до пяти подростков.

Вовлечение несовершеннолетних в несогласованные акции в РФ запрещено ФЗ №54 «О митингах». За нарушение закона организаторы и лица, вовлекающие подростков в подобные акции, несут ответственность по п. 1.1 статьи 20.2 КоАП РФ, которая предусматривает наложение штрафа на граждан в размере от 30 до 50 тысяч рублей, на должностных лиц — от 50 до 100 тысяч рублей, на юрлиц — от 250 до 500 тысяч рублей.

Напомним, уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова ранее сообщала, что на незаконных акциях в РФ 23 января было задержано суммарно около 300 несовершеннолетних. Наибольшее число подростков выявлено в Москве (70) и Санкт-Петербурге (30). Школьники выходили на улицы городов после проведенной организаторами несогласованных акций медиакампании в социальных сетях, видеоплатформах и мессенджерах. Согласно данным СМИ, одним из тех, кто склонял подростков к участию в акциях, был сотрудник ФБК Леонид Волков.

Главное следственное управление СК РФ 28 января возбудило уголовное дело в отношении Леонида Волкова за призывы несовершеннолетних к участию в незаконных акциях по п.п. а, в ч. 2 ст. 151.2 УК РФ. По версии следствия, Волков опубликовал видео с таким призывом на YouTube, а ссылку на ролик разместил в Facebook, Twitter и Instagram. Волкову, предположительно скрывающемуся на данный момент в Литве, предъявлено заочное обвинение. ГСУ СК РФ объявило его в розыск.