Армен Гаспарян о митингующих: «Таких исправляет либо могила, либо тюрьма»

Участниками несанкционированного митинга в Санкт-Петербурге стали две тысячи человек. Информацию о количестве митингующих сообщили очевидцы. Согласно данным, на незаконную акцию 31 января пришло гораздо меньше людей, чем неделю назад. Известно, что в Москве в поддержку блогера Алексея Навального вышло примерно столько же человек.

Историк и публицист Армен Гаспарян считает, что тех, кто до сих пор не прислушался к голосу разума и все равно пришел на незаконные акции, можно образумить только наказанием.

«Пусть выходят. Если после того, что происходило 23 января и всю прошедшую неделю, видя задержания, уголовные дела, рыдающих родителей своих сверстников, вышли еще и 31-го за тотального лжеца, тут можно только руками развести. Тогда они просто идиоты, таких исправляет либо могила, либо тюрьма. Извините, я по-другому не могу сказать. Бесполезно что-то говорить людям, которые не хотят слушать», — заявил собеседник Федерального агентства новостей.

Армен Гаспарян подчеркнул, что все расследования блогера Алексея Навального — ложь, и те, кто до сих пор верит его словам и поддерживает его, выходя на несогласованные митинги, могут последовать только в мордовские лагеря.

«Мы много лет с фактами на руках доказывали, что Навальный — лжец, все его расследования не стоят ни гроша. И теперь выясняется, что все, что исходит от него, — просто ложь от первого до последнего слова. Если кто-то снова за него выходит, что я могу сказать... Идите, лагеря в Мордовии примут вас всех, идите», — поделился мнением публицист.

Ранее ФАН писал, что депутат Госдумы Виталий Милонов 31 января побывал на несогласованном митинге в Санкт-Петербурге, встретился с протестующими и сделал вывод, что незаконная акция в поддержку блогера Алексея Навального провалилась.