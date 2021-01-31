Это фиаско: Милонов объяснил провал Навального

На несанкционированные митинги в поддержку блогера Алексея Навального 31 января пришло меньше детей, чем на незаконные акции в прошлую субботу, 23 января. Депутат Госдумы Виталий Милонов, лично побывавший на митинге в Санкт-Петербурге, в комментарии ФАН объяснил, что такая тенденция наглядно демонстрирует то, что подрастающее поколение перестает доверять Навальному и его штабу.

«Даже большие либеральные оптимисты не ожидали такого фиаско. По сравнению с предыдущими датами, буквально никто не вышел поддержать Алексея Навального. Виной тому и феерическое разоблачение самого разоблачителя Алексея Навального, и то, что дети увидели, что ими прикрываются», — заявил он.

Милонов назвал главное правило Навального при организации незаконных мероприятий.

«Алексей Навальный помнит принцип всех негодяев: хочешь украсть у народа будущее — укради его детей», — сказал депутат.

Ранее Алексей Милонов посетил несогласованный митинг в Санкт-Петербурге, где встретился с протестующими и сделал вывод, что незаконная акция в поддержку блогера Алексея Навального провалилась. Милонов уверен, петербуржцы образумились, поэтому и отказались дальше поддерживать блогера. Согласно последним данным, в Петербурге на несогласованный митинг вышло не более четырех тысяч человек.