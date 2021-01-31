Политолог Баширов назвал причины снижения протестной активности в России

Политолог Марат Баширов в эксклюзивном интервью ФАН объяснил, почему в воскресенье незаконные митинги собрали гораздо меньше людей, чем в минувшую субботу. По мнению политолога, за эту неделю российским журналистам удалось выяснить, что большинство фактов, на которые опирались так называемые оппозиционеры, оказались фальшивкой.

«Во-первых, факты, о которых заявляли организаторы незаконных митингов накануне прошлых субботних выступлений, оказались фальшивкой. Во-вторых, хорошо поработали наши правоохранительные органы, которые показали истинные лица этих агрессивно настроенных личностей, да и так называемых тиктокеров, которые своими откровенными фейками заполонили интернет», — считает Марат Баширов.

Думающие люди должны понимать, что все незаконные акции — это попытка внешних сил вмешаться жизнь России, тем самым дестабилизировать ситуацию в стране, утверждает собеседник ФАН.

«Если им деньги поступают в биткоинах, их организаторы сидят за рубежом и координируют оттуда все действия, в частности вещают из Германии, — объясняет политолог Марат Баширов. — Возьмем тот же якобы разоблачительный фильм. Монтировали его в Германии, сценарий писался в США, потом переводился на русский язык. И у нормального человека сразу же возникнет понимание, что это — не внутренняя история, она навязывается нам извне».

Ранее ФАН писал об обмане юристов ФБК (признан иноагентом) в отношении вышедших на незаконные акции 23 января. Журналист Владимир Соловьев рассказал об отказе фонда помогать оштрафованному участнику митинга в Москве.