Константин Емельянов: «Времена года» Чайковского я сыграл лишь полгода назад

Пианиста Константина Емельянова называют «тихой суперзвездой». В его исполнительской манере нет показной экспрессии, но оторваться от игры молодого артиста невозможно.

Уроженец Краснодара стал безусловным открытием XVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского. Спустя год пианист записал свой первый сольный альбом, полностью посвященный музыке Петра Ильича.

О новой работе, концертной жизни и формуле успеха Константин Емельянов рассказал в интервью ФАН.

«Ты весь вечер на сцене один…»

— Почему для дебютного сольного диска вы выбрали музыку одного лишь Чайковского?

— Мне изначально хотелось составить программу своего первого сольного диска из музыки русских композиторов и включить в него сочинения не только Чайковского, но и Рахманинова. Но поскольку предметно я взялся за этот проект в 2020 году, когда весь мир отмечал 180-летие со дня рождения Чайковского, то зародилась идея монографического альбома из произведений великого классика.

В пользу такого решения сыграл и тот факт, что с самого первого дня работы над новым релизом я точно знал, что первым номером в нем будет Allegro molto vivace (Скерцо) из Шестой симфонии Чайковского в транскрипции для фортепиано знаменитого советского пианиста и педагога Самуила Фейнберга. Это произведение я включал в свою программу на XVI Международном конкурсе имени Чайковского. Профессор Сергей Леонидович Доренский, у которого я учился в Московской консерватории, очень хотел, чтобы я обязательно записал эту транскрипцию, ведь исполняется она довольно редко, да и записей практически нет. В итоге этот опус и стал отправной точкой при формировании всей программы пластинки.

— А как в пластинку попали «Времена года», наоборот, заигранные до дыр?

— Я за фортепиано больше двадцати лет, но «Времена года» Чайковского впервые сыграл лишь полгода назад, когда и записывал свой первый сольный альбом.

Ранее я не включал эти миниатюры в свой репертуар отчасти из-за того, что существует огромное количество прекрасных интерпретаций гениального цикла. Повторяться не хотелось, равно как и нарываться на неизбежные сравнения с другими исполнителями. Но в один прекрасный момент мне захотелось пропустить через свои руки и уши этот сборник пьес, которые можно назвать музыкальным дневником Чайковского. Честно признаюсь, я переслушал огромное количество записей этого цикла и понял, что у меня наконец-то формируется своя трактовка этого шедевра. Года два назад мне такие мысли и в голову не приходили.

— Недавно вы дали первый сольный концерт в Большом зале Московской консерватории. Почему почти для всех российских музыкантов выступления на этой сцене особенно волнительные?

— Я неоднократно играл в этом зале с симфоническими оркестрами. Но сольный вечер в Большом зале — это особенное событие в карьере любого музыканта. Многие выросли на записях концертов, данных великими исполнителями прошлых лет на этой легендарной сцене.

В Большом зале Московской консерватории не только замечательная акустика, но и особенная аура. Здесь все проникнуто духом великого классического наследия, даже галерея из портретов великих композиторов на стенах окутана магией.

— Сольный концерт — это момент истины в плане исполнительского мастерства?

— Клавирабенд — пожалуй, самый персонифицированный формат концерта. Ты весь вечер находишься на сцене один, ты и только ты несешь ответственность за все происходящее на сцене, ты должен удерживать внимание публики, полагаясь исключительно на себя — свою игру, убедительность и искренность в подаче музыкального материала. При таком формате любая фальшивая… не нота даже, а эмоция разрушает контакт со зрителем и делает бессмысленным все выступление. Если же коммуникации с залом налажены, то нет большей награды для музыканта.

Лично я очень люблю играть сольные концерты. Мне нравится делиться со слушателями своим мироощущением, которое я передаю через музыку. Вести сокровенный разговор с аудиторией и быть услышанным — дорого стоит. Когда ты играешь вместе с симфоническим оркестром, такого единения со зрителем добиться сложнее.

«Выпускникам в 2020 году крайне не повезло»

— Пандемия нарушила привычный насыщенный график гастролей. Как вы пережили вынужденный отдых?

— Пауза в концертной деятельности сильно затянулась, ведь никто изначально не предполагал, что каникулы растянутся на долгие месяцы. Первые несколько дней локдауна я наслаждался отдыхом, тишиной, но потом довольно быстро пришло понимание, что ты находишься в вакууме, который сильно давит психологически и тяготит. Привычный ритм жизни — репетиции, концерты, гастроли — был нарушен, и, главное, угнетала неопределенность по поводу того, когда же карантин закончится и можно снова концертировать.

Конечно, можно готовить новые программы, играть на инструменте дома, но эти занятия становятся бессмысленными, если ты не знаешь, когда сможешь выступить перед публикой. Получается, что ты работаешь, образно говоря, в стол. Но именно в период карантина, когда все гастрольные поездки отменились, и пришла мысль записать сольный альбом. Через два месяца после закрытия концертных залов я начал готовить программу для дебютного релиза.

Кроме того, благодаря карантину я смог окончить аспирантуру. Боюсь, что в обычное время я не смог бы завершить свою дипломную работу и представить ее на суд уважаемых профессоров Московской консерватории.

— Защитились, находясь на «удаленке»?

— Защита по всем предметам происходила в онлайн-формате, посредством видеоконференций. Честно признаюсь, что такого количества учебного материала, не относящегося собственно к музыке, в столь короткий промежуток времени мне ранее не доводилось осваивать. Мне приходилось слушать лекции, выполнять задания, которые приходили на почту, я вынужден был поучиться основательно многим вещам, а не только играть на рояле (смеется)!

Мне кажется, что «на расстоянии» заканчивать аспирантуру в сложившейся ситуации возможно, ведь педагоги уже знают тебя много лет и имеют представление об уровне твоих знаний. Но тем, кому пришлось заканчивать обучение в той же Московской консерватории в 2020 году в онлайн-формате, крайне не повезло. По сложившейся традиции, живые концерты дипломников проходят на «настоящей» сцене — в Малом зале. Выпускники играют несколько программ. Экзамен становится одновременно самостоятельным выступлением, что является неоценимым профессиональным опытом для молодого музыканта.

«От игры Дебюсси мне свободно дышать»

— Недавно вы признались в желании записать диск с 24 прелюдиями Дебюсси. Когда приступите к работе?

— Конкретной даты выхода альбома я пока не определил. Есть лишь большое желание сыграть и записать этот цикл, состоящий из изумительных по красоте и образности миниатюр. Я точно знаю, что рано или поздно такая пластинка в моей дискографии появится.

— Как получилось, что в тяжелый ковидный год вам захотелось сыграть «воздушную» музыку Дебюсси?

— У меня есть одно объяснение: я очень комфортно ощущаю себя во время исполнения музыки Дебюсси. Играя его сочинения, я нахожусь, если совсем просто объяснить, в своей тарелке. Я погружаюсь в его «акустическое пространство», где мне легко и свободно дышать, думать, существовать. Если есть желание поделиться эмоциями со слушателями, то почему бы не записать пластинку с музыкой, которая волнует? 24 прелюдии Дебюсси — это галерея разных образов, настроений, и поэтому я хочу полностью сыграть этот цикл.

— Сегодня очень много хороших пианистов. Как не потеряться в этой представительной компании?

— Если бы придумали универсальный секрет творческого успеха, то все музыканты с успехом — вот такая тавтология — им пользовались бы. Но никакого секрета нет, а есть непреложное правило — нужно много заниматься на инструменте и совершенствовать свое профессиональное мастерство, культурно и духовно развиваться, честно относиться к своей работе, полностью выкладываясь на каждом выступлении, что является проявлением уважения к публике и композиторам. По крайней мере, такой «рабочий» сценарий я выбрал для себя.

Нельзя зацикливаться на мысли о том, что нужно во что бы то ни стало «переиграть» коллег в плане популярности, узнаваемости. Такая модель развития карьеры ущербна и даже опасна из-за подспудного психологического напряжения. Нужно всегда и при любых обстоятельствах оставаться самим собой, ведь артист запоминается публике, если он убедителен в своей индивидуальности.

Если посмотреть на мою биографию, то станет понятно, что я не был вундеркиндом, который прославился в юном возрасте. Моя карьера развивалась без резких скачков, метаний, я не опускал руки и двигался вперед. Если сегодня что-то не выходит, то я буду больше работать, искать момент истины — и все обязательно сложится завтра. Я продолжаю искать новые смыслы в выбранной профессии, расширяю репертуар, пробую новые форматы выступлений.

— В ближайшее время чем-то удивите?

— Совсем скоро, 4 февраля, в Москве состоится любопытный концерт — вечер дуэтов с участием Екатерины Мечетиной, Басинии Шульман, Александра Гиндина и, собственно, меня. Мы будем играть на двух роялях в четыре руки и менять составы дуэтов в ходе выступления.

Я очень надеюсь, что дебютное выступление фортепианного дуэта Мечетина — Емельянов состоится на фестивале искусств «Зеленый шум». Организатором форума является Екатерина. Из-за COVID-19 в прошлом году фестиваль отменили, а мы как раз планировали осенью впервые сыграть концерт для двух роялей.

— После вашего успешного выступления на конкурсе имени Чайковского в Краснодаре «пианистическое движение» оживилось?

— В Краснодаре уже больше 30 лет успешно работает Межшкольный эстетический центр (МЭЦ), который окончил и я. МЭЦ — очень престижное учебное заведение региона, где преподают не только музыкальные дисциплины, но и хореографию, изобразительное и театральное искусство. Там учится много одаренных детей у прекрасных педагогов.

Я, к слову сказать, имел возможность дать там недавно несколько мастер-классов и могу отметить высокий уровень подготовки учащихся. Многие выпуски МЭЦ поступают в престижные музыкальные вузы страны, в ту же Московскую консерваторию. Так что и без моих конкурсных успехов у них была поставлена качественная работа. Хотя, признаюсь, было очень приятно получать поздравления из родного города после объявления итогов XVI Международного конкурса имени Чайковского.

— Вы больше 10 лет живете в Москве. Привыкли к столичной жизни?

— Этот город я считаю своим нынешним домом. Москва за последние несколько лет сильно преобразилась. Я не готов сейчас рассуждать об инфраструктурных изменениях. Но мой обывательский взгляд уловил перемены к лучшему в плане чистоты на улицах, общественном транспорте. Москва стала опрятнее, экологичнее, если хотите. Лет десять назад Москва явно проигрывала многим европейским столицам по этим характеристикам. А сейчас все поменялось с точностью до наоборот. Мне очень комфортно жить в этом прекрасном мегаполисе.

Досье

Константин Емельянов родился в 1994 году в Краснодаре.

Он начал заниматься музыкой в краснодарском Межшкольном эстетическом центре, окончил Академический музыкальный колледж при Московской консерватории им. П. И. Чайковского (МГК) и затем саму консерваторию (класс профессора Сергея Доренского). С 2017 по 2018 годы также являлся студентом Фортепианной академии им. С. В. Рахманинова под руководством профессора Эпифанио Комиса (Катания, Италия). В 2020 году завершил обучение в аспирантуре МГК им. П. И. Чайковского.

Лауреат Международного конкурса молодых пианистов памяти Владимира Горовица (Киев, 2012 год), Международного конкурса в Вероне (2017 год), Международного конкурса пианистов симфонического оркестра города Сучжоу (Китай, 2017 год). В 2018 году стал обладателем первой премии III Всероссийского музыкального конкурса. Обладатель первой премии и приза зрительских симпатий Международного конкурса им. Ж. Б. Виотти (Верчелли, Италия).

Лауреат III премии XVI Международного конкурса им. Чайковского (2019 год).