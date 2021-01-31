Врачи в Боливии объявили общенациональную забастовку

Ла-Пас, 31 января. Национальная ассоциация врачей Боливии объявила о начале общенациональной забастовки с 1 февраля 2021 года. Медики не согласны с положениями нового закона о чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, передает издание El Deber.

#Urgente El Colegio Médico de Bolivia adoptó la medida, tras la aprobación de la Ley de Emergencia Sanitaria en la Cámara de Diputados. De continuar la aprobación en la Cámara de Senadores, advierten que la medida será indefinida https://t.co/jTdclEvLru — EL DEBER (@grupoeldeber) January 31, 2021

«После принятия палатой депутатов многонационального законодательного собрания без согласования с ассоциацией медицинских работников объявляется общая 24-часовая остановка Национальной системы здравоохранения, в отделениях неотложной помощи и интенсивной терапии для пациентов с COVID-19 начиная с понедельника с 00:00», — говорится в письме ассоциации, направленном вице-президенту Боливии Давиду Чокеуанке.

29 января палата депутатов Законодательного собрания приняла закон о чрезвычайной ситуации в области здравоохранения. Депутаты оппозиционных альянсов «Верим» и «Гражданское общество», которые выступили против закона, покинули зал заседаний в знак протеста.

#ÚLTIMO

La bancadas de Comunidad Ciudadana abandonó el hemiciclo de la Cámara de Diputados en rechazo al proyecto de ley de Emergencia Sanitaria. pic.twitter.com/JrjBPTB0nA — Los Tiempos (@LosTiemposBol) January 29, 2021

Боливийские врачи требуют отменить ряд положений законопроекта перед голосованием в Сенате. Они выступают против запрета на протест для сотрудников медицинских учреждений во время режима ЧС, передачи полномочий в сфере здравоохранения государственным властям от местных органов управления и против создания национального стратегического совета по чрезвычайным ситуациям без представителей департаментов, муниципалитетов и врачей.

«Мы не собираемся отступать. Они хотят войны и они ее получат, потому что мы будем защищать демократию, как мы всегда делали. Если это будет стоить нам жизни, мы все равно это сделаем», — заявил председатель ассоциации врачей Ла-Паса Луис Ларреа.

Самым спорным с точки зрения медиков является статья №28, которая позволяет нанимать для борьбы с пандемией врачей, которые прошли обучение за рубежом. По информации издания Los Tiempos, совет врачей департамента Ла-Пас выразил обеспокоенность тем, что министерство здравоохранения начнет массово нанимать иностранных специалистов.

Министр здравоохранения Джейсон Ауза объяснил, что данная мера направлена на разрешение найма боливийских врачей, которые прошли подготовку в других странах.

«Врачи, которые работают и учились на Кубе, в Венесуэле, в России в рамках стипендиальных программ, являются боливийскими, а не иностранными врачами. Они уехали за границу, чтобы пройти учебу, и вернулись сюда, в Боливию, чтобы служить», — сказал министр.





В соседнем Перу тысячи врачей также объявили забастовку и требуют от правительства начать массовую вакцинацию населения, нанять больше врачей и обеспечить больницы всей необходимой аппаратурой и медикаментами.

С начала пандемии в Боливии по официальным данным выявлено 215 тысяч случаев заражений вирусом SARS-CoV-2, более 10 тысяч боливийцев скончались от осложнений. 28 января в страну прибыла первая партия российской вакцины «Спутник V» из 20 тысяч доз, которые будут выделены на вакцинацию медицинского персонала.