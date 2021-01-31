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Врачи в Боливии объявили общенациональную забастовку

Врачи в Боливии объявили общенациональную забастовку

Ла-Пас, 31 января. Национальная ассоциация врачей Боливии объявила о начале общенациональной забастовки с 1 февраля 2021 года. Медики не согласны с положениями нового закона о чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, передает издание El Deber.

«После принятия палатой депутатов многонационального законодательного собрания без согласования с ассоциацией медицинских работников объявляется общая 24-часовая остановка Национальной системы здравоохранения, в отделениях неотложной помощи и интенсивной терапии для пациентов с COVID-19 начиная с понедельника с 00:00», — говорится в письме ассоциации, направленном вице-президенту Боливии Давиду Чокеуанке.

29 января палата депутатов Законодательного собрания приняла закон о чрезвычайной ситуации в области здравоохранения. Депутаты оппозиционных альянсов «Верим» и «Гражданское общество», которые выступили против закона, покинули зал заседаний в знак протеста.

Боливийские врачи требуют отменить ряд положений законопроекта перед голосованием в Сенате. Они выступают против запрета на протест для сотрудников медицинских учреждений во время режима ЧС, передачи полномочий в сфере здравоохранения государственным властям от местных органов управления и против создания национального стратегического совета по чрезвычайным ситуациям без представителей департаментов, муниципалитетов и врачей.

«Мы не собираемся отступать. Они хотят войны и они ее получат, потому что мы будем защищать демократию, как мы всегда делали. Если это будет стоить нам жизни, мы все равно это сделаем», — заявил председатель ассоциации врачей Ла-Паса Луис Ларреа.

Самым спорным с точки зрения медиков является статья №28, которая позволяет нанимать для борьбы с пандемией врачей, которые прошли обучение за рубежом. По информации издания Los Tiempos, совет врачей департамента Ла-Пас выразил обеспокоенность тем, что министерство здравоохранения начнет массово нанимать иностранных специалистов.

Министр здравоохранения Джейсон Ауза объяснил, что данная мера направлена на разрешение найма боливийских врачей, которые прошли подготовку в других странах.

«Врачи, которые работают и учились на Кубе, в Венесуэле, в России в рамках стипендиальных программ, являются боливийскими, а не иностранными врачами. Они уехали за границу, чтобы пройти учебу, и вернулись сюда, в Боливию, чтобы служить», — сказал министр.

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В соседнем Перу тысячи врачей также объявили забастовку и требуют от правительства начать массовую вакцинацию населения, нанять больше врачей и обеспечить больницы всей необходимой аппаратурой и медикаментами.

С начала пандемии в Боливии по официальным данным выявлено 215 тысяч случаев заражений вирусом SARS-CoV-2, более 10 тысяч боливийцев скончались от осложнений. 28 января в страну прибыла первая партия российской вакцины «Спутник V» из 20 тысяч доз, которые будут выделены на вакцинацию медицинского персонала.

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