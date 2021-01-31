Бредихин о привлечении детей на незаконные митинги: Это ужасная безнравственность

Сторонники скандально известного блогера Алексея Навального, привлекая детей на незаконные митинги, пытаются переломать судьбы многих тысяч молодых россиян. Об этом в комментарии ФАН заявил кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Как сообщает RT, директор блогеров Ангелина Дубровская в ходе стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказала, как ее работникам предлагали рекламировать несогласованные акции.

«Были запросы от «Медузы» и от еще разных источников с просьбой прорекламировать Навального. Я все отклоняла, потому что мы не участвуем в политических темах. Но все мои блогеры — у них есть дети, они мамы. Мне очень грустно, когда люди говорят совершенно нормальные вещи: «Дети, не выходите на улицы. Держите детей дома», а люди считают это политической рекламой. Вопрос уже к людям — почему им нужно объяснять, почему дети не должны присутствовать на митингах?» — заметила Дубровская.

Как отметил Антон Бредихин, Навальный намеренно завлекает детей на незаконные акции.

«Мы видим опасность вовлечения детей в политические митинги, проводимые Навальным. Он делает ставку на них, словно на штрафбаты, которые должны защищать его и стоять стеной. То, что Навальный хочет привлечь к массированной блог-атаке родителей, говорит об ужасной безнравственности, желании переломать судьбы многих тысяч молодых россиян, создав из них ненавистников к власти», — рассказал Антон Бредихин.

Эксперты, опрошенные ФАН, считают, что стратегия и тактика провокаций на несогласованных митингах традиционно сводятся к расшатыванию нервов: вперед выводятся дети, старики и влюбленные пары.