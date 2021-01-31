Ливийская компания Waha Oil возобновит добычу нефти на месторождении Аль-Дахра

Триполи, 31 января. Компания Waha Oil в скором времени возобновит нефтедобычу на ливийском месторождении Аль-Дахра, — сообщает канал 218 TV, ссылаясь на пресс-службу организации.

Ввод объекта в эксплуатацию стал возможен благодаря предварительно проведенной работе специалистами технической группы. Команда инженеров также подготовила несколько терминалов и соответствующее наземное оборудование.

Одна из скважин полностью готова для добычи нефти, остальные будут запущены в ближайшее время, отмечают представители компании. Помимо этого, на инфраструктурном объекте были возведены несколько административных зданий для размещения офиса и других производственных нужд.

Работы на ливийском месторождении Аль-Дахра прекратились в 2014 году после значительного повреждения инфраструктуры в ходе боевых действий. Все это время разработка не велась. Введение его в эксплуатацию стало возможно благодаря соглашению о постоянном прекращении огня, достигнутому 23 октября 2020 года по итогам переговоров Совместного военного комитета «5+5» в Женеве.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что Национальная нефтяная корпорация (ННК) Ливии объявила о восстановлении добычи газа в бассейне Сирт под управлением компании Waha Oil.