Добро пожаловать в реальный мир, господа революционеры. Колонка Голоса Мордора

Наверное, сегодня тот самый случай, когда итоги «протестов» можно подводить до их окончания. Просто потому, что никаких существенных протестов не получилось вообще. Скучно, девочки. Скучно и уныло. И не помогают даже технологии — наверное, потому что применять их просто негде.

Сибирь и Дальний Восток обычно называют протестными регионами. Особенно Дальний Восток. Ну так вот считается.

За Сергея Фургала в Хабаровске ходили долго и упорно. Конечно, количество протестующих раз за разом снижалось, но это хоть было похоже на какую-то гражданскую активность. Которую к тому же умело подогревали — навальнисты, оппозиционные СМИ подкидывали дровишек в огонь как могли. Но все равно все стухло само собой. А власти даже не пришлось применять силовую составляющую.

Протесты прошлой субботы тоже были ни о чем. Картинку делали лишь немногочисленные буйные, которые пытались провоцировать силовиков на ответные действия. Разумеется — чтобы все это было запечатлено на камеры, благо, порой «журналистов» было больше, чем самих протестующих. Агрессии вообще было больше, чем обычно. Это можно объяснить тем, что агрессией пытались компенсировать совсем уж унылые количественные показатели протеста.

И, похоже, что в этот раз протестующих намного меньше, чем в прошлую субботу. Хотя снова разжигали как только могли. Накручивали просмотры фильму про «дворец Путина», которые скоро достигнут каких-то уж совсем абсурдных значений. Пришпилили этому дворцу еще 16 подземных этажей. Накачивали «протестный контингент» во всех оппозиционных СМИ, как только могли клеймили «кровавых силовиков».

Я уж не говорю о тех усилиях, которые были предприняты из-за рубежа. Тут сообщили, что на биткоин кошелек Алексею Навального внезапно упали очень неплохие деньги, но это, наверное, совпадение. Да, чиновники из США и Евросоюза раздухарились не на шутку, обличая российскую «диктатуру» и даже угрожая санкциями. Как это у них получается? Учитывая, что вчера в том же Париже протестующим устроили самую настоящую «аквадискотеку» — ничуть не смущаясь низкой температуры и того, что протестующие просто стояли и не предпринимали никаких действий. Я не знаю. Избитый штамп «Это другое!» уже порядком надоел и не передает всей абсурдности ситуации.

Самая большая проблема «протестов» в том, что на самом деле никакой реальной базы для них нет. Многочисленные «обозреватели и политологи» — на том же самом «Эхо Москвы» — проговариваются об этом раз за разом, признавая, что жизнь в России на самом деле достаточно сытая и комфортная для того, чтобы были недовольны «широкие народные массы».

Конечно, обездоленных и бедных хватает, тем более, что страна с трудом выходит из сложного эпидемического периода. Многие потеряли работу, упали доходы. Но опять же — не эти люди составляют костяк протестов. Там как раз те, у которых все в полном порядке — хорошо одетые, сытые, с дорогими гаджетами, имеющие неплохую работу и учащиеся в престижных вузах. А порой — и самые настоящие бездельники, безработные, сидящие на шее у родителей и при этом орущие: «Путин ворует наши налоги!»

И этот контингент в масштабах страны безумно мал. Не тянет даже на пресловутую «статистическую погрешность». Причины того, что эти люди выходят на протесты, наверное, в том, что просто очень скучно — хочется какого-то экшена, движения. При этом многие и не задумываются, что этот самый «экшн» может сломать им всю будущую жизнь.

Симпатии простых людей тоже явно не на стороне протестующих. В первую очередь в Москве и Санкт-Петербурге. Города только отходят от ограничительных мер, можно погулять, зайти в бар или кафе, в музей. Но из-за того, что кому-то вздумалось баламутить ситуацию, центры городов перекрыты. Вполне обоснованно — учитывая агрессивность протестующих в прошлую субботу, когда они кидались на полицию, перекрывали дороги. Похоже, что москвичи уже прекрасно понимают, кто мешает им жить, и высказывают это на камеры. Еще один очень неприятный момент для «протестунов».

И, конечно же, «протестуны» очень сильно сегодня подвели своих западных кураторов. Ведь снимать, по большому счету, совершенно нечего. Какие-то жалкие группки людей, водящие «протестные хороводы», да редкие провокаторы, которые пытаются вынудить силовиков жестко отреагировать. Весь этот протест больше похож на назойливую муху, от которой лениво отмахиваются. Да, она причиняет некий дискомфорт, но совсем не до такой степени, чтобы за ней гоняться по всей комнате.

Нет, ребят, это провал. Провал всей большой спецоперации с «отравленным гульфиком», «триумфальным возвращением» и «дворцом Путина». Средств и сил затрачено очень много, а выхлоп — мизерный. И накрученные просмотры в YouTube совершенно ничего не значат. Добро пожаловать в реальный мир, господа революционеры.