Мобильные операторы ЦАР отвергли обвинения в прослушке пользователей

Банги, 31 января. Главы телефонных компаний ЦАР выпустили совместный пресс-релиз, опровергающий слухи о прослушке клиентов по просьбе правительства республики.

Центральноафриканские операторы связи Telecel Centrafrique, Orange Centrafrique и Moov Centrafrique заверили пользователей, что их звонки и SMS-сообщения остаются конфиденциальными. В документе, опубликованном через Twitter журналистом Эмери-Элвисом Пабанджи, отмечается, что фирмы не располагают необходимым для прослушивания и записи разговоров оборудованием.

Ранее высший совет по коммуникациям ЦАР (HCC) указывал на участившиеся случаи распространения дезинформации среди граждан. Участники тематического семинара HCC рекомендовали правительству создать специальное техническое подразделение для работы с социальными сетями, чтобы ограничить пропаганду.

Возможно, это и стало поводом для запуска вброса о попытке правительства республики взять под контроль все телефонные переговоры. Активное распространение слухов в Сети является одним из способов эскалации напряженности в ЦАР, которой занимается бывший глава государства Франсуа Бозизе.

Экс-президент, объявившийся в Боссангоа после бегства из города Бода, заявил, что продолжит раскачивать обстановку в стране, пока власти не пойдут с ним на диалог. В свою очередь правительство в Банги не собирается вести переговоры с преступником. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера обвинил Бозизе в организации беспорядков на территории страны и напомнил, что его деяния уже расследует центральноафриканская прокуратура.